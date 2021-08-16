Суперкар побив усі рекорди аукціону для категорії "нью-таймер" – машин, віком від 25 років. А також абсолютний рекорд цьогорічного аукціону.

За оцінками аукціоністів Gooding & Company, McLaren F1 1995 року випуску, практично без пробігу, повинен був потрапити до нового власника приблизно за 15 мільйонів доларів. Але фінальна ставка в торгах перевершила найсміливіші очікування.

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Аукціон відбувся у Монтереї, на щорічному конкурсі елегантності в рамках “Тижня машин”. Попередній рекорд для звичайного дорожнього автомобіля McLaren F1 становив 15,62 млн доларів у 2017 році, тоді як надзвичайно рідкісний вулично-легальний F1, який був перетворений на специфікацію LM, був проданий за 19,8 млн доларів у 2019 році.

Проданий за 20 465 000 доларів F1 має шасі №029. Цей екземпляр – єдиний, пофарбований у колір Creighton Brown, у поєднанні зі шкіряною оббивкою комбінації Light Tan та Dark Brown, усе в коричневих відтінках. Тримісний суперкар має на одометрі лише 390 км і “взутий” в оригінальні шини Goodyear Eagle F1. На момент виходу моделі, McLaren F1 коштував від 800 000 доларів.

Суперкар-рекордсмен, який багато років належав японському колекціонеру, був виставлений на торги з комплектом оригінальних аксесуарів. До них відносяться сервісна книжка, скриня для інструментів FACOM, титановий набір інструментів, керівництво власника, індивідуальний комплект багажу, спеціальний годинник TAG Heuer та книга, яка супроводжувала кожен новий F1, коли він виходив з заводу.

Між 1992 і 1998 роками McLaren побудував 106 одиниць F1, з них 64 в оригінальних специфікаціях дорожніх автомобілів. Розроблений Гордоном Мюрреєм, F1 використовує атмосферний 6,1-літровий двигун V12 з центральним розташуванням, який генерує 618 к.с. потужності та 650 Нм крутного моменту. Оберти надходять на задні колеса через 6-швидкісну механічну коробку передач.

Завдяки широкому використанню екзотичних матеріалів, таких як вуглецеве волокно, кевлар, титан і навіть золото, він важив близько 1240 кг, що в поєднанні з аеродинамічним кузовом дозволило досягти небувалих показників продуктивності. Суперкар має підтверджену максимальну швидкість у 386 км/год і залишається найшвидшим атмосферним серійним автомобілем до цього дня.

Фото: McLaren F1 з “нульовим” пробігом став рекордсменом аукціону / Gooding & Company