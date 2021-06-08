Гонки на выносливость спортсменов и машин завершить под силу далеко не всем участникам, и выбывания здесь случаются нередко. Но дешевому Logan удалось продержаться на трассе целые сутки.

Победителем нынешнего, 49-го по счету марафона на легендарном автодроме стал Porsche 911 GT3 R команды Manthey Racing под номером 911. Но настоящей сенсацией суточного заезда стал дерзкий Dacia Logan первого поколения.

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Старенький Dacia Logan под номером 118 с профессиональным пилотом и ютубером Мишей Шарудиным за рулем не просто затесался в толпу Porsche, BMW, Audi и Mercedes, но смог увидеть финишный флаг Nürburgring 24 Hours. И это действительно впечатляет, учитывая сложность гонки.

В мире гонок на выносливость самой известной является чемпионат, который проходит в Ле-Мане. Это изнурительные гонки, которые породили такие известные соперничества, как битва между Ford и Ferrari в 1960-х годах, по мотивам которой был снят фильм. Хотя гонки "24 часа Нюрбургринг" не так популярны, на сегодня они являются самыми сложными и самыми зрелищными из всех. Соревнования проходят на комбинации трасс “Нордшляйфе” и “Гран-при”, что составляет более 25 километров опасных поворотов. Ежегодно участие в гонках принимают более 200 автомобилей и более 700 водителей, немногим из которых удается пересечь финишную прямую.

Откровенно говоря, в Dacia Logan образца 2004 года нет ничего спортивного. Этот автомобиль был задуман и создан как простой и дешевый способ передвижения, за что он и заслужил популярность на рынке. Очевидно, немецкий автопилот с русскими корнями Миша Шарудин увидел в Logan определенный потенциал и вместе с командой Ollis Garage Racing модифицировал старый седан для гонок на Нюрбургринге.

Стандартный мотор под капотом Logan уступил место 2-литровому агрегату от Renault Sport. Были заменены подвеска и тормозная система, но сохранилась 5-скоростная коробка передач, хотя и с определенными модификациями. Из салона было удалено все лишнее, появился каркас безопасности и единственное ковшеобразное сиденье. На корме появился спойлер.

Фото: №118 Ollis Garage Dacia Logan 2.0 RS / Autoevolution

На нынешних соревнованиях был выставлен 121 болид. Dacia Logan вышел на соревнования с последней стартовой позиции. Автомобилем по очереди управляли Шарудин, основатель Ollis Garage Оливер Кризе, пилот Майкл Лахмайер и загадочный четвертый водитель, известный как Doom.

Ollis Garage Dacia Logan 2.0 RS – самый медленный автомобиль в соревнованиях, с большим отрывом оказался на 105-й позиции, после 6 часов соревнований. Из-за густого тумана на трассе гонки остановили на 13 часов. После возобновления гонок, Logan продолжал наматывать круги, тогда как более опытные команды сходили с трассы. Среди них был BMW M6 GT3 команды Rowe Racing, которая большую часть времени была в лидерах гонок, а также Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3.

Это позволило болиду Porsche 911 GT3 R под номером 911 команды Manthey Racing выйти в лидеры и прийти к финишу первым. Фаворит зрительских симпатий Dacia Logan прошел 41 круг и финишировал на 98-м месте, опередив лишь один автомобиль – Porsche Cayman №142.