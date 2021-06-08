Перегони на витривалість спортсменів та машин завершити під силу далеко не всім учасникам і вибування тут трапляються не рідко. Але дешевому Logan вдалось протриматись на трасі цілу добу.

Переможцем цьогорічного, 49-го за рахунком, марафону на легендарному автодромі став Porsche 911 GT3 R команди Manthey Racing під номером 911. Але справжньою сенсацією добового заїзду став зухвалий Dacia Logan першого покоління.

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Старенький Dacia Logan під номером 118 із професійним пілотом та ютубером Мішею Шарудіним за кермом не просто затесався у натовп Porsche, BMW, Audi та Mercedes, але зміг побачити фінішний прапор Nürburgring 24 Hours. І це справді вражає, зважаючи на складність перегонів.

У світі перегонів на витривалість найвідомішою є чемпіонат, що проходить у Ле-Мані. Це виснажливі перегони, які породилі такі відомі суперництва, як битва між Ford і Ferrari у 1960-х роках, за мотивами якої було знято фільм. Хоча перегони “24 години Нюрбургрінг” не такі популярні, на сьогодні вони є найскладнішими та найвидовищнішими з усіх. Змагання проходять на комбінації трас “Нордшляйфе” та “Гран-прі”, що становить понад 25 кілометрів небезпечних поворотів. Щороку участь у перегонах беруть понад 200 автомобілів та більш як 700 водіїв, небагатьом з яких вдається перетнути фінішну пряму.

Відверто кажучи, у Dacia Logan зразка 2004 року немає нічого спортивного. Цей автомобіль був задуманий і створений, як простий і дешевий засіб пересування, за що він і заслужив популярності на ринку. Очевидно, німецький автопілот з російським корінням Міша Шарудін побачив у Logan певний потенціал і разом з командою Ollis Garage Racing модифікував старий седан для перегонів на Нюрбургрінгу.

Стандартний мотор під капотом Logan поступився місцем 2-літровому агрегату від Renault Sport. Були замінені підвіска та гальмівна система, але збереглась 5-швидкісна коробка передач, хоча і з певними модифікаціями. З салону було видалено усе зайве, з’явився каркас безпеки і єдине ківшеподібне сидіння. На кормі з’явився спойлер.

Фото: №118 Ollis Garage Dacia Logan 2.0 RS / Autoevolution

На цьогорічних змаганнях було виставлено 121 болід. Dacia Logan вийшов на змагання з останньої стартової позиції. Автомобілем по черзі керували Шарудін, засновник Ollis Garage Олівер Крізе, пілот Майкл Лахмаєр та загадковий четвертий водій, відомий як Doom.

Ollis Garage Dacia Logan 2.0 RS – найповільніший автомобіль у змаганнях, з великим відривом опинився на 105-й позиції, після 6 годин змагань. Через густий туман на трасі перегони зупинили на 13 годині. Після відновлення перегонів, Logan продовжував намотувати кола, тоді як більш досвідчені команди сходили з траси. Серед них був BMW M6 GT3 команди Rowe Racing, що більшість часу була в лідерах перегонів, а також Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3.

Це дозволило боліду Porsche 911 GT3 R під номером 911 команди Manthey Racing вийти в лідери і прийти до фінішу першим. Фаворит глядацьких симпатій Dacia Logan пройшов 41 коло і фінішував на 98-му місці, випередивши лише один автомобіль – Porsche Cayman №142.