Серійна модель без вдосконалень пройшла повне коло відомого треку за 7 хвилин 30.909 секунди.

Ілон Маск повідомив, що серійний електрокар Tesla Model S Plaid встановив новий рекорд кола на Пінвічній Петлі для серійних електромобілів, проїхавши трасу за 7:30 909. На фотографії, опублікованій Маском в Twitter, показано час 7: 30.909 та 7: 35.579.

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Маск не пояснив, чому є два набори цифр, однак, ймовірно, менший час 7: 30.909 був зафіксований на 20,6-кілометровій конфігурації траси, а другий – на довшій дистанції у 20,832 км. Попередній рекорд кола становив 7 хвилин 42,3 секунди і був досягнутий у 2019 році Porsche Taycan Turbo.

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2021



Як не дивно, серед серійних автомобілів з ДВЗ є такі, що показали на ‘Рингу кращий час проходження кола: Mercedes-AMG GT 63 S подолав короткий маршрут за 7:23.009, а Jaguar XE SV Project 8 показав час 7:18,361. Бензиновий Porsche Panamera Turbo також показав непоганий час на колі 20,8 км – 7:29,81.

Абсолютно кращі результати серед електромобілів на довшій конфігурації траси показали Volkswagen ID.R (6:05,336) та NIO EP9 (6:45,90).