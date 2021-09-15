Компактный кроссовер не осрамил американский бренд.

Испанские эксперты управляемости автомобилей из портала km77 поделились очередным видео испытаний, на этот раз с электрическим кроссовером Tesla Model Y. Результат не стал неожиданностью.

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Во-первых, электромобили с аккумуляторами в полу априори имеют лучшую управляемость, чем машины с ДВС. Во-вторых, другие модели марки Tesla ранее уже демонстрировали отличные результаты в “лосином тесте” и “змейке”. Наконец, мы видели, как автопилот Tesla ловко выполняет этот маневр в реальной жизни в настоящий дороге и с настоящим лосем. Поэтому от компактного кроссовера никто не ожидал результатов выполнения маневра на скорости ниже эталонных 77 км/ч.

Но для Model Y маневр на скорости в 77 км/ч оказался слишком простым и эксперты решили продолжать поднимать планку скорости, на которой выполняется маневр. В результате Model Y начал сбиваться с курса только на скорости превышающей 83 км/ч. Такой же результат показал ранее седан Tesla Model 3. При этом кроссовер Model Y ощутимо больше седана, с которым делит платформу, а также имеет более высокий центр масс.

Среди автомобилей с ДВС очень немногим удалось показать столь хорошую управляемость. Одним из них Ford Focus.