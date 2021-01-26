Электрокар неожиданно наткнулся на живое животное на дороге, причем ночью и на заснеженной дороге, но мгновенно отреагировал на опасность и безупречно выполнил маневр объезда.

Во время движения Tesla Model S по заснеженной дороге в Швеции, на его пути неожиданно появился лось. Электроника машины и ее ходовая часть сработали на отлично.

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Столкновение автомобиля с массивным диким животным, как правило, заканчивается плохо для обоих. Поэтому уже много лет автомобили тестируют на способность четко выполнять маневр объезда препятствия, внезапно возникшего на пути. Одни справляются лучше других, но во всех случаях за маневр отвечает водитель.

Как известно, электрический седан Tesla Model S способен выполнять работу водителя не хуже человека, а иногда даже лучше. Умная электроника лучше "видит" в темноте, и реагирует быстрее ловкого гонщика. А если добавить к условиям теста дополнительные осложнения в виде заснеженной дороги, темноты и живого животного, немногие смогут выполнить маневр так же четко и спокойно, как это сделал электрокар на видео ниже.

Автопилот Model S в нескольких метрах от лося сумел распознать препятствие, а электронная система предотвращения столкновений затормозила электрокар, позволив животному продолжить свой путь. В ходе маневра на ледяной дороге электромобиль слегка занесло, однако система стабилизации и зимние шины успешно справились с тяжелым дорожным покрытием.