Инженеры Ford Motor разработали систему, которая эффективно борется с запотеванием стекла в автомобилях. Ноу-хау следит за параметрами воздуха в салоне и начинает функционировать еще до того, как влага на стекле ухудшит обзор.

Система под названием Windscreen Weather Station способна обнаруживать повышение влажности воздуха, а также регистрировать изменения температуры стекла. Если возникает риск появления конденсата, она автоматически включает кондиционер и подбирает оптимальные настройки воздушного потока, чтобы предотвратить запотевание лобового стекла.

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Устройство представляет собой отдельный бокс размером 5х3 см. Он устанавливается на стекло возле зеркала заднего вида. Отдельно отмечается, что Windscreen Weather Station способна даже снизить расход топлива и вредные выбросы за счет сокращения использования компрессора кондиционера.