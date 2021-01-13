Это один из трех автомобилей, задействованных в съемках, которые сохранились.

Кинокартина "Угнать за 60 секунд" (Gone in 60 Seconds) вышла на экраны в 1974 году и рассказывала историю угона 48 редких автомобилей, но только один из них прославился на весь мир – Ford Mustang 1971 года выпуска с уникальным кузовом Eleanor. В одноименном римейке киноленты 2000 года с Николасом Кейджем и Анджелиной Джоли, под названием Eleanor появился уже Ford Mustang Shelby GT500 с тюнингом от кастомайзера Чипа фуза. Для съемок было создано 12 таких машин, пять из них разбили во время работы над фильмом, а до наших дней дожило лишь три образца.

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"Угнать за 60 секунд" стал культовым, как и Mustang Eleanor. Сегодня на рынке можно найти немало реплик этого автомобиля, однако настоящий энтузиаст может получить и оригинальный киноавтомобиль.

Немецкий дилер Chrome Cars выставил на своем сайте объявление о продаже Mustang с номером шасси 7R02C173895. Это седьмой из 12 Eleanor, построенных Cinema Vehicle Services (CVS) для ленты 2000 года, а еще он отличается тем, что это один из так называемых автомобилей-героев, в котором снимали таких актеров, как Николас Кейдж и Анджелина Джоли.

CVS продавала уцелевшие машины коллекционерам, и №7 попал в Германию, проведя некоторое время в Англии. Он продается в рабочем состоянии и на ходу. Мощность происходит от 5,7-литрового V8, настроенного на отдачу в 400 лошадиных сил. Он обращает задние колеса через четырехступенчатую механическую коробку передач. В нем также улучшенное рулевое управление и модифицированная подвеска. Продавец отмечает, что с 2000 года этот Mustang преодолел около 117 тысяч километров.

Цена доступна по запросу, хотя можно предположить, что украсить свою коллекцию этим Mustang Eleanor можно, расставшись с семизначной суммой в евро. Даже реплики стоят недешево – за лучшие из них отдают по 200 тысяч долларов. А один из оригинальных киноавтомобилей в 2013 году был продан на аукционе Mecum за 1 миллион долларов.

Фото: Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor / Autoblog/Chrome Cars