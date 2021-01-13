Це один із трьох автомобілів, задіяних у зйомках, що збереглися.

Кінокартина "Викрасти за 60 секунд" (Gone in 60 Seconds) вийшла на екрани у 1974 році і розповідала історію угону 48 рідкісних автомобілів, однак лише один із них прославився на увесь світ – Ford Mustang 1971 року випуску з унікальним кузовом Eleanor. У одноіменному рімейку кінострічки 2000 року з Ніколасом Кейджем та Анджеліною Джолі, під назвою Eleanor з’явився вже Ford Mustang Shelby GT500 з тюнінгом від кастомайзера Чіпа Фуза. Для зйомок було створено 12 таких машин, п’ять із них розбили під час роботи над фільмом, а до наших днів дожило лише три зразки.

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"Викрасти за 60 секунд" став культовим, як і Mustang Eleanor. Сьогодні на ринку можна знайти чимало реплік цього автомобіля, однак справжній ентузіаст може отримати і оригінальний кіно-автомобіль.

Німецький дилер Chrome Cars виставив на своєму веб-сайті оголошення про продаж Mustang з номером шасі 7R02C173895. Це сьомий з 12 Eleanor, побудованих Cinema Vehicle Services (CVS) для стрічки 2000 року, а ще він особливий тим, що це один з так званих автомобілів-героїв, у якому знімали таких акторів, як Ніколас Кейдж та Анджеліна Джолі.

CVS продавала вцілілі машини колекціонерам, і №7 потрапив до Німеччини, провівши якийсь час в Англії. Він продається в робочому стані та на ходу. Потужність походить від 5,7-літрового V8, налаштованого на віддачу у 400 кінських сил. Він обертає задні колеса через чотириступінчасту механічну коробку передач. У нього також покращене рульове управління та модифікована підвіска. Продавець зазначає, що з 2000 року цей Mustang подолав близько 117 тисяч кілометрів.

Ціна доступна за запитом, хоча можна припустити, що прикрасити свою колекцію цим Mustang Eleanor можна, розлучившись із семизначною сумою в євро. Навіть репліки коштують недешево – за кращі з них віддають по 200 тисяч доларів. А один із оригінальних кіно-автомобілів у 2013 році був проданий на аукціоні Mecum за 1 мільйон доларів.

Фото: Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor / Autoblog/Chrome Cars