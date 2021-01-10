Польський дистриб'ютор автозапчастин представив свій календар, витриманий в кращих традиціях жанру: з сексуальними красунями, крутими машинами та гарними локаціями.

Календар Сars & Colours від компанії Inter Cars присвячує кожен місяць року одному з брендів, із якими працює. Щоправда, усі автозапчастини у ньому приховані у машинах, на тлі яких позують звабливі красуні.

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Компанія Inter Cars займається продажем запчастин для легкових і вантажних машин в Центральній і Східній Європі. Щоб порадувати своїх клієнтів напередодні Нового року, вони випустили календар, на кожній сторінці якого зображено по одній знаковій моделі американського автопрому, а також красуні в бікіні. Хоча фотографії досить відверті, усе витримано в рамках пристойності.

Фотограф Войо Бакевіч головний акцент календаря змістив на колірну палітру. Звідси, власне, і назва календаря – Сars & Colours.