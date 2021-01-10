Польский дистрибьютор автозапчастей представил свой календарь, выдержанный в лучших традициях жанра: с сексуальными красавицами, крутыми машинами и красивыми локациями.

Календарь Сагѕ & Colours от компании Inter Cars посвящает каждый месяц года одному из брендов, с которыми работает. Правда, все автозапчасти в нем скрыты в машинах, на фоне которых позируют обольстительные красавицы.

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Компания Inter Cars занимается продажей запчастей для легковых и грузовых машин в Центральной и Восточной Европе. Чтобы порадовать своих клиентов в канун Нового года, они выпустили календарь, на каждой странице которого изображены знаковые модели американского автопрома, а также красавицы в бикини. Хотя фотографии достаточно откровенные, все выдержано в рамках приличия.

Фотограф Войо Бакевич главный акцент календаря сместил на цветовую палитру. Отсюда, собственно, и название календаря – Сагѕ & Colours.