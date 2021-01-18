Інженери Ford Motor розробили систему, яка ефективно бореться із запотіванням скла в автомобілях. Ноу-хау стежить за параметрами повітря в салоні і починає функціонувати ще до того, як волога на склі погіршить огляд.

Система під назвою Windscreen Weather Station здатна виявляти підвищення вологості повітря, а також реєструвати зміни температури скла. Якщо виникає ризик появи конденсату, вона автоматично включає кондиціонер і підбирає оптимальні налаштування повітряного потоку, щоб запобігти запотіванню лобового скла.

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Пристрій являє собою окремий бокс розміром 5 х 3 см. Він встановлюється на скло біля дзеркала заднього виду. Окремо наголошується, що Windscreen Weather Station здатна навіть знизити витрату палива і шкідливі викиди за рахунок скорочення використання компресора кондиціонера.