Електрокар несподівано натрапив на живу тварину на дорозі, причому вночі і на засніженій дорозі, але миттєво відреагував на небезпеку та бездоганно виконав маневр об'їзду.

Під час руху Tesla Model S засніженою дорогою в Швеції, на його шляху несподівано з'явився лось. Електроніка машини та її ходова частина спрацювали на відмінно.

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Зіткнення автомобіля з масивною дикою твариною, зазвичай, закінчується погано для обох. Тому вже багато років автомобілі тестують на здатність чітко виконувати маневр об’їзду перепони, що раптово виникла на шляху. Одні справляються краще за інших, але у всіх випадках за маневр відповідає водій.

Як відомо, електричний седан Tesla Model S здатен виконувати роботу водія не гірше за людину, а іноді навіть краще. Розумна електроніка краще “бачить” у темряві, та й реагує швидше за найспритнішого гонщика. А якщо додати до умов тесту додаткові ускладнення у вигляді засніженої дороги, темряви і живої тварини, небагато людей зможуть виконати маневр так само чітко і спокійно, як це зробив електрокар у відео нижче.

Автопілот Model S за кілька метрів від лося зумів розпізнати перешкоду, а електронна система запобігання зіткнень загальмувала електрокар, дозволивши тварині продовжити свій шлях. В ході маневру на крижаній дорозі електромобіль злегка занесло, проте система стабілізації і зимові шини успішно впоралися з важким дорожнім покриттям.