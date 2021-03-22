Результат оказался довольно неожиданным.

Китайский YouTube-канал Car Club поделился видео с тестирования трех электрических кроссоверов, которые проверяли на разгон, торможение, скоростное прохождение переставки, а также их способности полного привода. Для баварского кроссовера результаты оказались крайне печальными.

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В тесте на ускорение с места до 100 километров в час самым быстрым оказался китайский Nio, который показал нужную цифру за 4,3 секунды после старта. Худшее время в этой дисциплине показал младший батарейный кроссовер Tesla – 5 секунд, а в аутсайдерах оказался BMW с результатом 6,5 секунды.

Выбранный отрезок трассы быстрее всего прошел Tesla Model Y, ему понадобилось 57 секунд. Баварский электрический кроссовер прошел дистанцию за 1,38 минуты, а Nio ES6 – только за 1,82 минуты.

В испытании на торможении BMW iX3 снова оказался самым слабым. Тормозной путь до полной остановки со скорости 100 километров в час составил 38,2 метра. Model Y и ES6 показали дистанцию в З6,4 – 36,6 метра.

Лосиный тест для BMW также оказался провальным. Лучшая скорость для маневра переставки составила 70,8 километра в час. Лучше всего справился Model Y с результатом 73,5 километра в час, а Nio ES6 выполнил маневр хорошо на скорости 71,8 километра в час.

До последнего теста кроссовер BMW по тем или иным причинам не дошел, поэтому работу системы полного привода проверяли лишь у Tesla и Nio. Для этого теста используются роликовые платформы, с помощью которых имитируется полное отсутствие сцепления с дорогой нескольких колес. Оба автомобиля справились с тремя платформами, которые оставляли на земле только одно заднее колесо. Переднее контактное колесо у обоих оказалось неспособным к такой же работе, как заднее.

В общем зачете BMW iX3 показал самые слабые результаты, в то время как кроссоверы Nio и Tesla разделили между собой первое место по набранным баллам.