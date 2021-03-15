Wuling HongGuang MINI EV стал настоящим прорывом для производителя – за первые 20 дней в продаже было реализовано более 200 тысяч машин. Wuling продолжает активно популяризировать ситикар и представил на выставке шестиколесную модификацию с кузовом пикап.

Wuling HongGuang Mini EV, который выпускается на совместном предприятии SAIC-GM-Wuling, уже сместил Tesla Model 3 с первого места рейтинга самых популярных электромобилей. И китайско-американскому производителю этого мало и он решил расширить аудиторию покупателей.

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Базовая версия Wuling HongGuang Mini EV стоит в Китае только чуть больше 4 тысяч долларов. По официальным данным, 72% покупателей Mini EV – это поколение людей, родившихся в 1990-х годах. Больше половины покупателей – 60% – составляют женщины. Формат компактного электрического хэтчбека размером со Smart Fortwo вполне оправдывает такое гендерное распределение, однако в Wuling размышляют над расширением аудитории.

Фото: Wuling HongGuang Mini EV / Wuling

Именно для этого был создан Wuling HongGuang Mini EV 6X6. Весьма оригинальный шестиколесный пикапчик сейчас имеет статус концепт-кара, но китайский производитель может рискнуть и выпустить такую машину серийно, если получит достаточно положительных отзывов.

Фото: Wuling HongGuang Mini EV 6X6 / ТопЖир

Шестиколесный пикап имеет удлиненную колесную базу с дополнительной осью, а также расширенные колесные арки, в которых скрываются достаточно мощные колеса с внедорожными шинами. Очевидно, что клиренс у машины также увеличен. Кроме внешних изменений, компактный электрокар получил дополнительную мощность – 27 лошадиных сил, вместо 17 у обычного хэтчбека. Максмальна скорость в 100 километров в час и запас хода на 170 километров остались неизменными.