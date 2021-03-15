Wuling HongGuang MINI EV став справжнім проривом для виробника – за перші 20 днів у продажу було реалізовано більше 200 тисяч машин. Wuling продовжує активно популяризувати сітікар і представив на виставці шестиколісну модифікацію з кузовом пікап.

Wuling HongGuang Mini EV, який випускається на спільному підприємстві SAIC-GM-Wuling, вже змістив Tesla Model 3 з першого місця рейтингу найпопулярніших електромобілів. Та китайсько-американському виробнику цього замало і він вирішив розширити аудиторію покупців.

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Базова версія Wuling HongGuang Mini EV коштує в Китаї лише трохи більше 4 тисяч доларів. За офіційними даними, 72% покупців Mini EV – це покоління людей, що народились у 1990-х роках. Більше половини покупців – 60% – складають жінки. Формат компактного електричного хетчбека розміром зі Smart Fortwo цілком виправдовує такий гендерний розподіл, однак у Wuling міркують над розширенням аудиторії.

Фото: Wuling HongGuang Mini EV / Wuling

Саме для цього був створений Wuling HongGuang Mini EV 6X6. Вельми оригінальний шестиколісний пікапчик поки має статус концепт-кара, але китайський виробник може ризикнути і випустити таку машину серійно, якщо отримає достатньо схвальних відгуків.

Фото: Wuling HongGuang Mini EV 6X6 / ТопЖир

Шестиколісний пікап має подовжену колісну базу з додатковою віссю, а також розширені колісні арки, у яких ховаються досить масивні колеса з позашляховими шинами. Очевидно, що кліренс у машини також збільшений. Крім зовнішніх змін, компактний електрокар отримав додаткову потужність – 27 кінських сил, замість 17 у звичайного хетчбека. Максмальна швидкість у 100 кілометрів на годину та запас ходу на 170 кілометрів залишились незмінними.