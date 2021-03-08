Він розробляється для конкуренції з Mini Countryman та Peugeot e-2008.

Про плани випуску кросовера під брендом Smart стало відомо ще п’ять років тому, однак з тих пір інформації про нього не було, аж поки віце-президент з продажів, маркетингу та післяпродажного обслуговування марки Smart Даніель Лесков не згадав про нього наприкінці минулого року. Виданню Autocar вдалось довідатись трохи більше подробиць про майбутню новинку.

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Лесков повідомив у своєму профілі на linkedin, що електричний позашляховик Smart з’явиться в 2022 році, як для європейських, так і для китайських ринків. Тепер же стало відомо, що концепт великого “Смарт” повинні представити вже у вересні цього року на Мюнхенському автосалоні.



Фото: платформа для кросовера Smart / linkedin

Нова п'ятидверна модель буде продуктом співпраці Mercedes-Benz та Geely. Минулого року дві компанії підписали угоду про спільне підприємство, яке має плани врятувати Smart від низьких продажів. Ці дві компанії також представлять свою глобальну команду, яка має єдиний намір розробляти та виробляти інтелектуальні автомобілі наступного покоління.

Згідно зі звітом Autocar, новий кросовер Smart має внутрішню кодову назву HX11. Він буде використовувати нову платформу Geely SEA, що означає архітектуру для електрокарів. Зазначено, що на цій платформі використовується задній електричний двигун, здатний виробляти до 268 кінських сил потужності та літій-іонна батарея ємністю трохи менше 70 кіловат-годин, яка забезпечить до 500 кілометрів пробігу за оцінкою NEDC.

Повідомляється, що Mercedes відповідає за дизайн абсолютно нової моделі Smart, тоді як Geely керує розробкою та виробництвом. Він буде побудований у Китаї, як підтвердив Лесков.

Фото: неофіційні рендери кросовера Smart / Avarvarii