Он разрабатывается для конкуренции с Mini Countryman и Peugeot e-2008.

О планах выпуска кроссовера под брендом Smart стало известно еще пять лет назад, однако с тех пор информации о нем не было, пока вице-президент по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию марки Smart Даниэль Лесков не упомянул о нем в конце прошлого года. Изданию Autocar удалось узнать немного больше подробностей о будущей новинке.

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Лесков сообщил в своем профиле на linkedin, что электрический внедорожник Smart появится в 2022 году, как для европейских, так и для китайских рынков. Теперь же стало известно, что концепт большого “Смарт” должны представить уже в сентябре этого года на Мюнхенском автосалоне.



Фото: платформа для кроссовера Smart / linkedin

Новая пятидверная модель будет продуктом сотрудничества Mercedes-Benz и Geely. В прошлом году две компании подписали соглашение о совместном предприятии, которое имеет планы спасти Smart от низких продаж. Эти две компании также представят свою глобальную команду, которая намерена разрабатывать и производить интеллектуальные автомобили следующего поколения.

Согласно отчету Autocar, новый кроссовер Smart имеет внутреннее кодовое название HX11. Он будет использовать новую платформу Geely SEA, что означает архитектуру для электрокаров. Указано, что на этой платформе используется задний электрический двигатель, способный производить до 268 лошадиных сил мощности и литий-ионная батарея емкостью чуть меньше 70 киловатт-часов, которая обеспечит до 500 километров пробега по оценке NEDC.

Сообщается, что Mercedes отвечает за дизайн совершенно новой модели Smart, тогда как Geely руководит разработкой и производством. Он будет построен в Китае, как подтвердил Лесков.

Фото: неофициальные рендеры кроссовера Smart / Avarvarii