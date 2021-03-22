Результат виявився досить несподіваним.

Китайський YouTube-канал Car Club поділився відео з тестування трьох електричних кросоверів, які перевіряли на розгін, гальмування, швидкісне проходження переставки, а також здібності їх повного приводу. Для баварського кросовера результати виявились вкрай суними.

Дивіться також: Найдоступніший китайський електрокар став шестиколісним пікапом

У тесті на прискорення з місця до 100 кілометрів на годину найспритнішим виявився китайський Nio, який показав потрібну цифру за 4,3 секунди, після старту. Гірший час у цій дисципліні показав молодший батарейний кросовер Tesla – 5 секунд, а в аутсайдерах опинився BMW з результатом 6,5 секунд.

Обраний відрізок траси найшвидше пройшов Tesla Model Y, йому знадобилось 57 секунд. Баварський електричний кросовер пройшов дистанцію за 1,38 хвилини, а Nio ES6 приїхав лише на 1,82 хвилини.

У випробуванні на гальмуванні BMW iX3 знову виявився найслабшим. Гальмівний шлях до повної зупинки зі швидкості 100 кілометрів на годину склав 38,2 метра. Model Y і ES6 показали дистанцію в З6,4 – 36,6 метра.

Лосиний тест для BMW також виявився провальним. Найкраща швидкість для маневру переставки склала 70,8 кілометра на годину. Найкраще впорався Model Y з результатом 73,5 кілометра на годину, а Nio ES6 виконав маневр добре на швидкості 71,8 кілометра на годину. А Tesla вибилася в лідери з відчутним відривом - 73,5 кілометра в годину.

До останнього тесту кросовер BMW з тих чи інших причин не дійшов, тому роботу системи повного приводу перевіряли лише у Tesla і Nio. Для цього тесту використовуються роликові платформи, за допомогою яких імітується повна відсутність зчеплення з дорогою декількох коліс. Обидва автомобілі впоралися з трьома платформами, які залишали на землі тільки одне заднє колесо. Переднє контактне колесо в обох виявилось неспроможним до такої ж роботи, як заднє.

У загальному заліку BMW iX3 показав найслабші результати, в той час як кросовери Nio та Tesla розділили між собою перше місце за набраними балами.