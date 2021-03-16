Електричний тягач, звісно, не призначений для перегонів, але зі своїми видатними характеристиками вона може показати кращі результати за деякі спорткари.

Tesla поширила відео, у якому показано, як на випробувальному треку компанії проходить тестування прототип повністю електричної вантажівки Semi. Схоже, після усіх затримок, тягач таки наближається до свого ринкового дебюту.

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Вперше виробник електричних автомобілів представив світові тягач Semi у листопаді 2017 року. За початковим планом, вантажівка мала вийти на ринок у 2019 році, однак дебют машини неодноразово відкладався. За останньою інформацією, електричні тягачі не потрапить до рук покупців до кінця цього року.

У кліпі показано тестування тягача без причепа на кільцевій трасі з нахилом полотна. Як і слід було очікувати, тягач дуже тихий у порівнянні зі звичайною дизельною вантажівкою і обіцяє набагато кращі характеристики.

На першій презентації Ілон Маск заявив, що Tesla Semi матиме пробіг у 500 миль (804 кілометри) в умовах шосе, коли буксируватиме 36 тонн вантажу. Також було заявлено прискорення з місця до 100 кілмоетрів на годину за 20 секунд із повним навантаженням, а також здатність підніматись на пагорб з 5-градусним ухилом на стабільній швидкості у 105 кілометрів на годину – дизельні машини можуть робити це з максимальною швидкістю у 70 – 75 кілометрів на годину.

Пізніше, на початку 2020 року, Ілон Маск заявив, що запас ходу “Семі” насправді сягатиме 965 кілометрів.