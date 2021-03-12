Американський стартап показав утилітарний пікап, створений на одній платформі з представленими раніше пасажирським мінівеном та вантажним фургоном.

Фактично, новинка є ідентичною мінівену Canoo, за винятком верхньої задньої чверті. Він поки що безіменний, а на ринку має з’явитись у 2023 році.

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Безіменний пікап, як і пасажирський шаттл LV (Lifestyle Vehicle) разом з фургоном MPDV (Multi-Purpose Delivery Vehicle) для служб доставки, базується на платформі-скейтборді, розробленій Canoo. Виробник позиціонує безкапотний пікап, як автомобіль для подорожей, виїздів на природу і “робочу конячку”. Для кожного з цих призначень у пікапі передбачено кілька цікавих рішень.

Вантажний майданчик багажника можна збільшити, за допомогою висувної секції, на торцях якої є додаткові стоп-сигнали. У відкидну кришку переднього багажника пікапа вбудований столик з розетками, ще дві додаткові робочі поверхні утворюють відкидні борти пікапа – там також є доступ до розеток.

Під відкидними бортами приховані підніжки і багатофункціональний відсік, який можна використовувати як аптечку, сейф для ноутбука або холодильник. Також в списку оснащення є спеціальні секційні розмежовувачі для багажника і додаткове освітлення по периметру платформи. Опційно можна буде замовити кунг та багажник на дах. Нарешті, електрокар вже на етапі розробки був пристосований для установки намету.

Накладки на пороги і колісні арки електрокара зроблені з пластика, а передній і задній бампери обладнано інтегрованими буксирувальними провушинами і захисними металевими пластинами.

Фото: електричний пікап Canoo / Canoo

Пікап Canoo має довжину 4677 міліметрів в базовому варіанті або 5400 – з висунутою секцією вантажної платформи. Колісна база – 2850 міліметрів. В​вантажопідйомність – 820 кілограмів.

Автомобіль будуть оснащувати одним або двома електромоторами. Двомоторна версія матиме віддачу у 608 кінських сил і 746 ньютон-метрів крутного моменту та забезпечить пробіг на одному заряді у 320+ кілометрів.

Ціни на пікап Canoo поки не розкриті, їх оприлюднять ближче до старту прийому замовлень, запланованого на другий квартал цього року. Замовники почнуть отримувати машини не раніше 2023 року. До того часу на ринок повинні вийти інші електричні пікапи: Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Bollinger B2 та Lordstown Endurance.