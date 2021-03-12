Американский стартап показал утилитарный пикап, созданный на одной платформе с представленным ранее пассажирским минивэном и грузовым фургоном.

Фактически, новинка идентична минивэну Canoo, за исключением верхней задней четверти. Она пока безымянная, а на рынке должна появиться в 2023 году.

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Безымянный пикап, как и пассажирский шаттл LV (Lifestyle Vehicle) вместе с фургоном MPDV (Multi-Purpose Delivery Vehicle) для служб доставки, базируется на платформе-скейтборде, разработанной Canoo. Производитель позиционирует безкапотный пикап, как автомобиль для путешествий, выездов на природу и "рабочую лошадку". Для каждого из этих назначений в пикапе предусмотрено несколько интересных решений.

Погрузочную площадку багажника можно увеличить с помощью выдвижной секции, на торцах которой есть дополнительные стоп-сигналы. В откидную крышку переднего багажника пикапа встроенный столик с розетками, еще две дополнительные рабочие поверхности образуют откидные борта пикапа – там также есть доступ к розеткам.

Под откидными бортами скрыты подножки и многофункциональный отсек, который можно использовать как аптечку, сейф для ноутбука или холодильник. Также в списке оснащения есть специальные секционные распределители для багажника и дополнительное освещение по периметру платформы. Опционально можно будет заказать кунг и багажник на крышу. Наконец, электрокар уже на этапе разработки был приспособлен для установки палатки.

Накладки на пороги и колесные арки электрокара сделаны из пластика, а передний и задний бамперы оборудованы интегрированными буксировочными проушинами и защитными металлическими пластинами.

Фото: электрический пикап Canoo / Canoo

Пикап Canoo имеет длину 4 677 миллиметров в базовом варианте или 5 400 – с выдвинутой секцией грузовой платформы. Колесная база – 2850 миллиметров. В грузоподъемность – 820 килограммов.

Автомобиль будут оснащать одним или двумя электромоторами. Двухмоторная версия будет иметь отдачу в 608 лошадиных сил и 746 ньютон-метров крутящего момента и обеспечит пробег на одном заряде в 320+ км.

Цены на пикап Canoo пока не раскрыты, их обнародуют ближе к старту приема заказов, запланированного на второй квартал этого года. Заказчики начнут получать машины не ранее 2023 года. К тому времени на рынок должны выйти другие электрические пикапы: Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Bollinger B2 и Lordstown Endurance.