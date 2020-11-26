За показником запасу ходу на одному заряді батарейний тягач буде не гіршим за водневі електровантажівки Mercedes та Nikola.

На презентації Tesla Semi голова компанії обіцяв дві версії вантажівки із запасом ходу у 300 і 500 миль (482 та 805 км) та ціною 150 і 180 тисяч доларів, відповідно. Однак нещодавно Маск заявив про збільшений показник пробігу у 621 милю – 1000 кілометрів. Про зміни в цінах нічого не сказано.

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Домогтися збільшення автономного пробігу компанії Tesla дозволять нові технології в області акумуляторних батарей, повідомляє Elektrek. За словами Ілона Маска, під час тестів Semi, інженери дійшли висновку, що збільшити показник можна ще до випуску моделі на ринок.

“Отримати запас ходу в 500 кілометрів досить просто, навіть за умови, що тягач перевозить вантаж вагою 40 тонн. Для дійсно далеких перевезень ми хочемо збільшити запас ходу до 800 і навіть 1000 кілометрів”, – сказав Ілон Маск.

Вантажівка Tesla Semi повинна отримати чотиримоторну електричну силову установку та максимальну автономність. Динаміка тягача буде порівняна з сучасними бензиновими спорткарами – першу сотню на спідометрі важка машина набиратиме за 5 секунд, а в повному завантаженні у 40 тонн – за 20 секунд.

Виробництво електричного тягача мало б стартувати ще минулого року, однак випуск нової моделі перенесли спочатку на 2020-й, а потім на 2021 рік.