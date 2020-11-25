Ціна акцій Tesla знову різко зросла, а капіталізація компанії наблизилася до 500 мільярдам доларів, що зробило її засновника багатшим за Білла Гейтса.

Нафтові королі були у виграші, поки на сцену не вийшли цифрові технології. Протягом майже двох десятиліть головному акціонеру Microsoft вдавалось очолювати список мультимільярдерів, поки людство не почало активно купувати товари онлайн, піднімаючи у списку Джеффа Безоса. Тепер Windows та Amazon поступаються місцем новому популярному цифровому продукту – Tesla.

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Чи не щодня курс акцій Tesla зростає, встановлюючи нові рекорди. Так, за підсумками торгової сесії 23 листопада, акції Tesla подорожчали на 6,58%, а капіталізація компанії Ілона Маска наблизилася до 500 мільярдів доларів. За цим показником виробник електрокарів є абсолютним світовим лідером галузі.

До найдорожчої американської компанії Apple, капіталізація якої становить майже 2 трильйони доларів Tesla ще далеко, але такими темпами компанія Ілона Маска може відносно швидко наздогнати виробника iPhone.

Разом зі збільшенням капіталізації компанії, її головний акціонер, голова і засновник Ілон Маск, якому належить близько 20% акцій, збільшив свої статки на 7,24 мільярда доларів. Загальна сума у власності Маска склала 128 мільярда доларів, що забезпечило йому друге місце у списку найбагатших людей планети. Протягом року власний капітал бізнесмена зріс на 100 мільярдів доларів.

На початку року Ілон Маск займав 35 позицію в рейтингу найбагатших людей світу, за версією Bloomberg. Втім, за рейтингом Forbes Ілон Маск займає лише четверту позицію у списку найбагатших людей планети, а його статки оцінюються у 110 мільярдів доларів. Перше місце в рейтингу Bloomberg займає засновник Amazon Джефф Безос, маючи 183 мільярди доларів.