Цена акций Tesla вновь резко выросла, а капитализация компании приблизилась к 500 миллиардам долларов, что сделало ее основателя богаче Билла Гейтса.

Нефтяные короли были в выигрыше, пока на сцену не вышли цифровые технологии. В течение почти двух десятилетий главному акционеру Microsoft удавалось возглавлять список мультимиллиардеров, пока человечество не начало активно покупать товары онлайн, поднимая в списке Джеффа Безоса. Теперь Windows и Amazon уступают место новому популярному цифровому продукту – Tesla.

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Едва ли не ежедневно курс акций Tesla растет, устанавливая новые рекорды. Так, по итогам торговой сессии 23 ноября, акции Tesla подорожали на 6,58%, а капитализация компании Илона Маска приблизилась к 500 миллиардам долларов. По этому показателю производитель электрокаров является абсолютным мировым лидером отрасли.

До самой дорогой американской компании Apple, капитализация которой составляет почти 2 триллиона долларов, Tesla еще далеко, но такими темпами компания Илона Маска может относительно быстро догнать производителя iPhone.

Вместе с ростом капитализации компании ее главный акционер, председатель и основатель Илон Маск, которому принадлежит около 20% акций, увеличил свое состояние на 7,24 миллиарда долларов. Общая сумма в собственности Маска составила 128 миллиарда долларов, что обеспечило ему второе место в списке самых богатых людей планеты. В течение года собственный капитал бизнесмена вырос на 100 миллиардов долларов.

В начале года Илон Маск занимал 35 позицию в рейтинге самых богатых людей мира, по версии Bloomberg. Впрочем, по рейтингу Forbes Илон Маск занимает лишь четвертую позицию в списке самых богатых людей планеты, а его состояние оценивается в 110 миллиардов долларов. Первое место в рейтинге Bloomberg занимает основатель Amazon Джефф Безос, имея 183 миллиарда долларов.