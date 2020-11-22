Аукцион Copаrt в прошлом году заработал на своих услугах на 18% больше, чем в прошлом. А его основатели стали миллиардерами. Часть этих денег им отдали украинцы.

По расчетам Forbes, руководители американского автомобильного аукциона Copart, которые также являются его совладельцами, стали миллиардерами. Капитал Уиллиса Джонсона, которому принадлежит 6% Copart, достигает $ 1,8 млрд, а капитал Аарона Джея Адейра, что владеет 4%, составляет $ 1,1 млрд.

Их бизнес начинался с того, что они выкупили несколько автомобильных свалок в Далласе, США, рассказывает Джакомо Тоньини из Forbes. "Мы взялись за довольно нехитрый бизнес, в котором автомобили продавались на обычных аукционах, и превратили все в это в дело с оборотами в сотни миллиардов долларов в год, причем 100% сделок совершается через интернет, – говорит 51-летний гендиректор компании Аарон Джей Адейр во время совместной конференции по Zoom с 73-летним основателем предприятия (и по совместительству собственным тестем) Уиллисом Джонсоном. – Никому не нужно приезжать на свалку. Когда у нас проходит онлайн-аукцион, неважно, что во Флориде бушует торнадо, – мы продаем автомобили".

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Владельцы свалок аварийных машин из Далласа создали идеальную бизнес-модель, которая помогает им пережить любой кризис и пандемию: они зарабатывают и когда цены на автомобили растут, и когда они падают. Работая в тандеме "тесть и зять", они в 1990-х сделали революцию, начав продавать битые автомобили на интернет-аукционах.

История бизнеса Copart началась в 1982 году, когда Джонсон приобрел контроль в небольшой фирме, которая проводила аукционы автомобилей в калифорнийском городе Вальехо. Ранее он работал в этой фирме наемным работником, а жил прямо на свалке, в трейлере вместе с женой и тремя детьми. Там Джонсон разбирал легковые автомобили и грузовики на запчасти. Впоследствии он выкупил этот аукцион в Вальехо и начал скупать новые участки земли на севере Калифорнии. В 1989 году он привел в бизнес 19-летнего Адейра и сделал его руководителем.

В 1991 году Джонсон узнал, что Insurance Auto Auctions (IAA), основной конкурент Copart и по сей день, планирует выйти на биржу, и подумал, почему бы ему не сделать то же самое. Три года назад Copart разместила акции на бирже, а привлеченные деньги Джонсон пустил на покупку новых свалок по всей стране.

Следующий важный шаг был сделан в 1998 году, когда Адейр, который на то время занимал кресло президента Copart, совершил революцию в индустрии и первым начал проводить аукционы автомобилей через интернет. Это произошло всего через пару лет после запуска первого сайта Copart.

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"Раньше при покупке нельзя было даже увидеть фотографии автомобилей. Мы первыми дали клиентам такую возможность, – не скрывает гордости Адейр. – Помню, меня часто спрашивали: “Сколько, по-твоему, мы будем принимать заказов через интернет?" Я тогда отвечал: "Думаю, можем дойти до 10% от общего числа". А к 2003 году этот показатель составил 100%.

В том же году Адейр и Джонсон полностью отказались от торгов вживую и открыли лоты Copart покупателям со всего мира. Семь лет спустя, в 2010-м, Джонсон ушел с поста генерального директора и передал бразды правления своему зятю. Тот вывел компанию на рынки Бразилии, Европы и Ближнего Востока.

Только запустили продажи в интернете, как Copart нашел огромное количество покупателей, заинтересованных в таких автомобилях. Выйдя на глобальный уровень, теперь они обслуживают клиентов буквально по всему миру. В последние годы много битых авто с аукциона поступает в Украину.

Адейр любит говорить, что его компании “не страшны ни рецессия, ни пандемия". После краха фондовых рынков в 2008 году цены на старые машины обвалились, поскольку потенциальные покупатели экономили и снижали свои расходы. Однако из-за того же падения цен страховщикам стало дешевле списывать автомобили с легкими повреждениями и отказываться от их покрытия вообще. Благодаря этому на свалки Copart стало поступать больше аварийных автомобилей и повысились доходы от их эвакуации.

В начале пандемии весной 2020 года все происходило наоборот, но опять-таки в позитивном для бизнеса ключе. Люди стали реже садиться за руль, и, как следствие, уменьшилось количество аварий, а это заставило страховые компании покрывать меньше автомобилей. Уменьшение количества аварийных машин означало, что за каждую отдельно Copart приходилось платить больше. Но из-за роста цен выросли доходы компании от продажи этих машин (комиссия аукциона привязана к цене авто). Замечательный бизнес. Цены растут? Компания получает прибыль. Цены падают? Опять прибыль.

Во время локдауна пункты Copart продолжали работать, поэтому компания не уволила и не отправила в вынужденный отпуск ни одного своего сотрудника. Вместо этого организация, которая часто берет кредиты, потратила $ 800 млн заемных средств на обустройство локаций и запуск новых онлайн-сервисов, в том числе виртуальной очереди за QR-кодами для клиентов Лонг-Айленда.

В этом году компания получила больше прибыли, чем в предыдущем, потому что сейчас машины продаются дороже, чем год назад.

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Сейчас около 20% всех автомобилей, попадающих в аварии, оказываются неремонтоспособными из-за дорогостоящего технического оснащения. В конце 1980-х таких машин было не более 10%. Аналитики считают, что этот показатель будет только расти и, вероятно, достигнет даже 50%.

"Раньше были мастера по ремонту телевизоров, а теперь, если устройство ломается, мы его просто выбрасываем, – сравнивает Адейр. – Автомобили тоже движутся в этом направлении. И такая тенденция играет нам на руку".

В то же время до таких стран как Украина эта тенденция еще не дошла, поэтому здесь ремонтируют автомобили, которые в Америке собираются выбрасывать. И украинцы вполне счастливы ездить почти на новых авто, которые отремонтировали самостоятельно из-за низкого уровня оплаты труда мастеров.