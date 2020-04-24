Автомобили разных марок, однако цены нельзя назвать слишком низкими.

13 машин разных моделей выставила Новая Таможня на открытом аукционе prozorro 4-го мая. За большинством автомобилей, которые находятся на складах Слобожанской таможни Гостаможслужбы, владельцы так и не обратились. Деньги от их продажи на открытых, прозрачных аукционах пойдут в бюджет Украины.

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По мнению таможенников, среди 13 авто наиболее интересны такие:

BMW 525D:

Стартовая цена: 217 080 грн

Год выпуска: 2005

Двигатель: 2.5 л, дизель

AUDI A4:

Стартовая цена: 202 560 грн

Год выпуска: 2004

Двигатель: 2.5 л, дизель

Nissan Teana:

Стартовая цена: 177 480 грн

Год выпуска: 2005

Двигатель: 2.3 л, бензин

Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 4L:

Стартовая цена: 173 160 грн

Год выпуска: 2007

Двигатель: 4 л, бензин

Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 3L:

Стартовая цена: 163 560 грн

Год выпуска: 2007

Двигатель: 3 л, бензин

Остальные автомобили таможни, выставленные на продажу, можно посмотреть по ссылке:

Желающие приобрести автомобиль могут предварительно его осмотреть. Ценовые предложения на все аукционы принимаются до 3 мая.

Напомним, что таможня открыла доступ к секретным данным.