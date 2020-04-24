Автомобили разных марок, однако цены нельзя назвать слишком низкими.
13 машин разных моделей выставила Новая Таможня на открытом аукционе prozorro 4-го мая. За большинством автомобилей, которые находятся на складах Слобожанской таможни Гостаможслужбы, владельцы так и не обратились. Деньги от их продажи на открытых, прозрачных аукционах пойдут в бюджет Украины.
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По мнению таможенников, среди 13 авто наиболее интересны такие:
BMW 525D:
- Стартовая цена: 217 080 грн
- Год выпуска: 2005
- Двигатель: 2.5 л, дизель
AUDI A4:
- Стартовая цена: 202 560 грн
- Год выпуска: 2004
- Двигатель: 2.5 л, дизель
Nissan Teana:
- Стартовая цена: 177 480 грн
- Год выпуска: 2005
- Двигатель: 2.3 л, бензин
Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 4L:
- Стартовая цена: 173 160 грн
- Год выпуска: 2007
- Двигатель: 4 л, бензин
Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 3L:
- Стартовая цена: 163 560 грн
- Год выпуска: 2007
- Двигатель: 3 л, бензин
Остальные автомобили таможни, выставленные на продажу, можно посмотреть по ссылке:
Желающие приобрести автомобиль могут предварительно его осмотреть. Ценовые предложения на все аукционы принимаются до 3 мая.
Напомним, что таможня открыла доступ к секретным данным.