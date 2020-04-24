Автомобілі різних марок, однак ціни не можна назвати надто низькими.
13 машин різних моделей виставила Нова Митниця на відкритому аукціоні prozorro 4-го травня. За більшістю автівок, які знаходяться на складах Слобожанської митниці Держмитслужби, власники так і не звернулись. Гроші від їх продажу на відкритих прозорих аукціонах підуть в бюджет України.
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На думку митників, серед 13 авто найбільш цікаві такі:
BMW 525D:
- Стартова ціна: 217 080 грн
- Рік випуску: 2005
- Двигун: 2.5 л, дизель
AUDI A4:
- Стартова ціна: 202 560 грн
- Рік випуску: 2004
- Двигун: 2.5 л, дизель
Nissan Teana:
- Стартова ціна: 177 480 грн
- Рік випуску: 2005
- Двигун: 2.3 л, бензин
Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 4L:
- Стартова ціна: 173 160 грн
- Рік випуску: 2007
- Двигун: 4 л, бензин
Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 3L:
- Стартова ціна: 163 560 грн
- Рік випуску: 2007
- Двигун: 3 л, бензин
Решту автівок Митниці, виставлених на продаж, можна переглянути за посиланням:
Охочі придбати автомобіль можуть попередньо його оглянути. Цінові пропозиції на всі аукціони приймаються до 3 травня.
Нагадаємо, що митниця відкрила доступ до секретних даних.