Автомобілі різних марок, однак ціни не можна назвати надто низькими.

13 машин різних моделей виставила Нова Митниця на відкритому аукціоні prozorro 4-го травня. За більшістю автівок, які знаходяться на складах Слобожанської митниці Держмитслужби, власники так і не звернулись. Гроші від їх продажу на відкритих прозорих аукціонах підуть в бюджет України.

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На думку митників, серед 13 авто найбільш цікаві такі:

BMW 525D:

Стартова ціна: 217 080 грн

Рік випуску: 2005

Двигун: 2.5 л, дизель

AUDI A4:

Стартова ціна: 202 560 грн

Рік випуску: 2004

Двигун: 2.5 л, дизель

Nissan Teana:

Стартова ціна: 177 480 грн

Рік випуску: 2005

Двигун: 2.3 л, бензин

Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 4L:

Стартова ціна: 173 160 грн

Рік випуску: 2007

Двигун: 4 л, бензин

Ford Ranger Pickup Truck Rwd Regular Cab 3L:

Стартова ціна: 163 560 грн

Рік випуску: 2007

Двигун: 3 л, бензин

Решту автівок Митниці, виставлених на продаж, можна переглянути за посиланням:

Охочі придбати автомобіль можуть попередньо його оглянути. Цінові пропозиції на всі аукціони приймаються до 3 травня.

Нагадаємо, що митниця відкрила доступ до секретних даних.