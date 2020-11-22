Аукціон Copаrt минулого року заробив на своїх послугах на 18% більше, ніж минулого. А його засновники стали мільярдерами. Частину цих грошей їм віддали українці.

За розрахунками Forbes, керівники американського автомобільного аукціону Copart, які також є його співвласниками, стали мільярдерами. Капітал Вілліса Джонсона, якому належить 6% Copart, досягає $ 1,8 млрд, а капітал Аарона Джея Адейра, що володіє 4%, становить $ 1,1 млрд.

Їх бізнес починався з того, що вони викупили кілька автомобільних звалищ в Далласі, США, розповідає Джакомо Тоньїні з Forbes. "Ми взялися за досить нехитрий бізнес, в якому автомобілі продавалися на звичайних аукціонах, і перетворили все в це в справу з оборотами на сотню мільярдів доларів на рік, причому 100% угод відбувається через інтернет, – каже 51-річний гендиректор компанії Аарон Джей Адейр під час спільної конференції по Zoom з 73-річним засновником підприємства (і за сумісництвом власним тестем) Віллісом Джонсоном. - Нікому не потрібно приїжджати на звалище. Коли у нас проходить онлайн-аукціон, неважливо, що у Флориді бушує торнадо, – ми продаємо автомобілі ".

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Власники звалищ аварійних машин з Далласа створили ідеальну бізнес-модель, яка допомагає їм пережити будь-яку кризу і пандемію: вони заробляють, коли ціни на автомобілі ростуть і коли вони падають. Працюючи в тандемі "тесть і зять", вони в 1990-х зробили революцію, почавши продавати биті автомобілі на інтернет-аукціонах.

Історія бізнесу Copart почалася в 1982 році, коли Джонсон придбав контроль в невеликій фірмі, яка проводила аукціони автомобілів в каліфорнійському місті Вальєхо. Раніше він працював в цій фірмі найманим працівником, а жив прямо на звалищі, у трейлері разом з дружиною і трьома дітьми. Там Джонсон розбирав легкові автомобілі і вантажівки на запчастини. Згодом він викупив цей аукціон в Вальєхо і почав скуповувати нові ділянки землі на півночі Каліфорнії. У 1989 році він привів в бізнес 19-річного Адейра і зробив його керівником.

У 1991 році Джонсон дізнався, що Insurance Auto Auctions (IAA), основний конкурент Copart і донині, планує вийти на біржу, і подумав, чому б йому не зробити те ж саме. Три роки по тому Copart розмістила акції на біржі, а залучені гроші Джонсон пустив на покупку нових звалищ по всій країні.

Наступний важливий крок був зроблений в 1998 році, коли Адейр, на той час займав крісло президента Copart, зробив революцію в індустрії і першим почав проводити аукціони автомобілів через інтернет. Це відбулося всього через пару років після запуску першого сайту Copart.

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"Раніше при покупці не можна було навіть побачити фотографії автомобілів. Ми першими дали клієнтам таку можливість, – не приховує гордості Адейр. - Пам'ятаю, мене часто запитували: “Скільки, по-твоєму, ми будемо приймати замовлень через інтернет?" Я тоді відповідав: "Думаю, можемо дійти до 10% від загального числа". А до 2003 року цей показник склав 100%.

У тому ж році Адейр і Джонсон повністю відмовилися від торгів наживо і відкрили лоти Copart покупцям з усього світу. Сім років по тому, в 2010-му, Джонсон пішов з поста генерального директора і передав кермо влади своєму зятю. Той вивів компанію на ринки Бразилії, Європи та Близького Сходу.

Тільки-но запустили продажі в інтернеті, як Copart знайшов величезну кількість покупців, зацікавлених в таких автомобілях. Вийшовши на глобальний рівень, тепер вони обслуговують клієнтів буквально по всьому світу. Останніми роками багато битих авто з аукціону надходить в Україну.

Адейр любить говорити, що його компанії "не страшні ні рецесія, ні пандемія". Після краху фондових ринків в 2008 році ціни на старі машини обвалилися, оскільки потенційні покупці економили і знижували свої витрати. Однак через те ж падіння цін страховикам стало дешевше списувати автомобілі з легкими ушкодженнями і відмовлятися від їх покриття взагалі. Завдяки цьому на звалища Copart стало надходити більше аварійних автомобілів і підвищилися доходи від їх евакуації.

На початку пандемії навесні 2020 року все відбувалося навпаки, але знову-таки в позитивному для бізнесу ключі. Люди стали рідше сідати за кермо, і, як наслідок, зменшилася кількість аварій, а це змусило страхові компанії покривати менше автомобілів. Зменшення кількості аварійних машин означало, що за кожну окремо Copart доводилося платити більше. Але через зростання цін зросли доходи компанії від продажу цих машин (комісія ауціну прив'язана до ціни авто). Чудовий бізнес. Ціни зростають? Компанія отримує прибуток. Ціни падають? Знову прибуток.

Під час локдауну пункти Copart продовжували працювати, тому компанія не звільнила і не відправила у вимушену відпустку жодного свого співробітника. Замість цього організація, яка нечасто бере кредити, витратила $ 800 млн позикових коштів на облаштування локацій і запуск нових онлайн-сервісів, в тому числі віртуальної черги за QR-кодами для клієнтів Лонг-Айленду.

В цьому році компанія отримала більше прибутку, ніж в попередньому, тому що зараз машини продаються дорожче, ніж рік тому.

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Нині близько 20% всіх автомобілів, що потрапляють в аварії, виявляються неремонтоздатними через дороге технічне оснащення. В кінці 1980-х таких машин було не більше 10%. Аналітики вважають, що цей показник буде тільки рости і, ймовірно, досягне навіть 50%.

"Раніше були майстри з ремонту телевізорів, а тепер, якщо пристрій ламається, ми його просто викидаємо, – порівнює Адейр. - Автомобілі теж рухаються в цьому напрямку. І така тенденція грає нам на руку".

Водночас в таких країнах як Україна ця тенденція ще не "дійшла", тому тут ремонтують автомобілі, які в Америці збираються викидати. І українці цілком щасливі їздити майже на нових авто, які відремонтували самостійно через низький рівень оплати праці мастрів.