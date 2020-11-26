По показателю запаса хода на одном заряде батарейный грузовик будет не хуже водородных электрогрузовиков Mercedes и Nikola.

На презентации Tesla Semi глава компании обещал две версии грузовика с запасом хода в 300 и 500 миль (482 и 805 км) и цене 150 и 180 тысяч долларов соответственно. Однако недавно Илон Маск заявил о возросшем показателе пробега в 621 милю – 1000 километров. Об изменениях в ценах ничего не сказано.

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Добиться увеличения автономного пробега компании Tesla позволят новые технологии в области аккумуляторных батарей, сообщает Elektrek. По словам Илона Маска, во время тестов Semi, инженеры пришли к выводу, что увеличить показатель можно еще до выпуска модели на рынок.

"Получить запас хода в 500 километров достаточно просто, даже при условии, что грузовик перевозит груз весом 40 тонн. Для действительно дальних перевозок мы хотим увеличить запас хода до 800 и даже 1000 километров", – Илон сказал Маск.

Грузовик Tesla Semi должен получить четырехмоторную электрическую силовую установку и максимальную автономность. Динамика грузовика будет сравнима с современными бензиновыми спорткарами – первую сотню на спидометре тяжелая машина будет набирать за 5 секунд, а при полной загрузке в 40 тонн – за 20 секунд.

Производство электрического грузовика должно было стартовать еще в прошлом году, однако выпуск новой модели перенесли сначала на 2020-й, а затем на 2021 год.