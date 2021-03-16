Электрический тягач, конечно, не предназначен для гонок, но со своими выдающимися характеристиками он может показать результаты лучше, чем некоторые спорткары.

Tesla распространила видео, в котором показано, как на испытательном треке компании проходит тестирование прототипа полностью электрического грузовика Semi. Похоже, после всех задержек, тягач таки приближается к своему рыночному дебюту.

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Впервые производитель электрических автомобилей представил миру тягач Semi в ноябре 2017 года. По первоначальному плану, грузовик должен был выйти на рынок в 2019 году, однако дебют машины неоднократно откладывался. По последней информации, электрические тягачи не попадут в руки покупателей до конца этого года.

В клипе показано тестирование тягача без прицепа на кольцевой трассе с наклоном полотна. Как и следовало ожидать, тягач очень тихий по сравнению с обычным дизельным грузовиком и обещает гораздо лучшие характеристики.

На первой презентации Маск заявил, что Tesla Semi будет пробег в 500 миль (804 километра) в условиях шоссе, когда будет буксировать 36 тонн груза. Также было заявлено ускорение с места до 100 километров за 20 секунд с полной нагрузкой, а также способность подниматься на холм с 5-градусным уклоном на стабильной скорости в 105 километров в час – дизельные машины могут делать это с максимальной скоростью в 70 – 75 километров в час.

Позже, в начале 2020 года, Маск заявил, что запас хода "Семи" на самом деле достигнет 965 километров.