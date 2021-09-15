Компактний кросовер не осоромив американський бренд.

Іспанські експерти з керованості автомобілів з порталу km77 поділились черговим відео з випробувань, цього разу з електричним кросовером Tesla Model Y. Результат не став несподіванкою.

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По-перше, електромобілі з акумуляторами в підлозі апріорі мають кращу керованість, ніж машини з ДВЗ. По-друге, інші моделі марки Tesla раніше вже демонстрували відмінні результати в “лосиному тесті” та “змійці”. Нарешті, ми бачили, як автопілот Tesla вправно виконує цей маневр у реальному житті на справжній дорозі та зі справжнім лосем. Тому від компактного кросовера ніхто не чекав результатів виконання маневру на швидкості, нижчій за еталонні 77 км/год.

Та для Model Y маневр на швидкості у 77 км/год виявився занадто простим і експерти вирішили продовжувати підіймати планку швидкості, на якій виконується вправа. У результаті Model Y почав збиватись з курсу лише на швидкості вищій за 83 км/год. Такий же результат показав раніше седан Tesla Model 3. При цьому кросовер Model Y відчутно більший за седан, з яким ділить платформу, а також має вищий центр маси.

Серед автомобілів з ДВЗ дуже небагатьом вдалось показати настільки добру керованість. Одним з них є Ford Focus.