Bugatti Sur Mesure стає офіційною програмою кастомізації у відповідь на постійне зростання попиту на персоналізовані творіння Bugatti. Перший офіційний продукт Sur Mesure черпає натхнення зі слави історичної моделі Bugatti Grand Prix.

Через 112 років, після народження Bugatti у французькому місті Мольсхайм, три визначальні елементи залишаються центральними: спадщина, інновації та ручна робота найвищого рівня майстерності. Усі три цінності втілено в одиничному проєкті Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix, присвяченому перемозі Луї Широна на Гран-прі Франції 1931 року.

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Спеціалістам підрозділу кастомізації Bugatti знадобилось чотири місяці, щоб створити два нових відтінки фарб, спеціально для версії Grand Prix. Ще дев’ять місяців пішло на створення шкіряної оббивки, а карбоновий салон створювався цілий рік. Цей автомобіль повністю виготовлений вручну. Уся графіка на кузові, як і вишивка в салоні, звісно також ручної роботи.

У команді Bugatti Sur Mesure (“на замовлення”) працює 15 людей, а роботу над Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix було розпочато ще навесні минулого року. Усі проєкти з кастомізації займають більше року. Наразі в роботі знаходиться ексклюзивний Divo.

Фото: Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix від Bugatti Sur Mesure / Bugatti

Скільки коштувала індивідуалізація гіперкара замовнику, не повідомляється, але Bugatti Chiron Pur Sport – це версія Chiron з обмеженим тиражем у 60 екземплярів та ціною від 3 мільйонів євро. Можна припустити, що з особливим тюнінгом авто коштує на 50–100 % дорожче. Це один з найпотужніших та найшвидших автомобілів планети. Розташований на задній осі мотор W16 8.0 з чотирма турбінами генерує потужність у 1500 кінських сил і дозволяє прискорюватись до 100 кілометрів на годину за 2,1 секунди та розвивати максимальну швидкість у 350 кілометрів на годину.