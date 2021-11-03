Компанія Bugatti Rimac розповіла про структурні зміни, які відбулись у результаті злиття двох брендів: молода фірма з Хорватії домінує над старим французьким брендом.

Rimac Automobili та Bugatti Automobiles офіційно оголосили про створення об'єднаної компанії Bugatti Rimac d.o.o. Офіційною датою народження нової компанії стало 1 листопада. А керівником Bugatti-Rimac (в офіційному релізі зустрічається написання окремо та через дефіс) стане засновник хорватської компанії Мате Рімац.

Дізнайтесь також: Ринкова капіталізація Tesla досягла 1 трильйона доларів, ціна акцій перевалила за 1000 доларів

Фото: структура власників Bugatti-Rimac / Bugatti

Новим босом Bugatti призначений Крістоф Пьошон, який працює у Volkswagen Group з 2002 року і до цього часу обіймав посаду директора Bugatti з виробництва та логістики. Стефан Вінкельман, який стояв на чолі Bugatti з січня 2018 року, тепер очолить Lamborghini. Rimac та Bugatti продовжать роботу як окремі бренди та виробники, зберігаючи свої розробки, потужності та канали збуту.

Фото: новий керівник Bugatti Крістоф Пьошон / Bugatti

Новостворена компанія вестиме дослідження та створюватиме інноваційні технології під керівництвом Мате Рімаца і чуйним контролем з боку Porsche. Технології та розробки будуть використовуватись спільно.



Фото: зліва направо – Лютц Мешке (Porsche AG), Мате Рімац (Rimac Automobili) та Олівер Блюм (Porsche AG) / Bugatti

Штат Bugatti-Rimac наразі налічує 435 співробітників, з яких 300 працюють у Загребі, а 135 – у французькому Мольсхаймі. Ще 180 співробітників працюють у Вольфсбурзі. Пізніше, у 2023 році, має завершитись будівництво нової штаб-квартири Rimac Campus, яка зможе зібрати під одним дахом до 2500 співробітників.

Фото: суперкари Bugatti, Rimac та Porsche / Bugatti