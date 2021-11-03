Компания Bugatti Rimac рассказала о структурных изменениях, которые произошли в результате слияния двух брендов: молодая фирма из Хорватии доминирует над старым французским брендом.

Rimac Automobili и Bugatti Automobiles официально объявили о создании объединенной компании Bugatti Rimac d.o.o. Официальной датой рождения новой компании стало 1 ноября. А руководителем Bugatti-Rimac (в официальном релизе встречается написание отдельно и через дефис) станет основатель хорватской компании Мате Римац.

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Фото: структура собственников Bugatti-Rimac / Bugatti

Новым боссом Bugatti назначен Кристоф Пьошон, который работает в Volkswagen Group с 2002 года и до сих пор занимал должность директора Bugatti по производству и логистике. Стефан Винкельман, который стоял во главе Bugatti с января 2018 года, теперь возглавит Lamborghini. Rimac и Bugatti продолжат работу как отдельные бренды и производители, сохраняя свои разработки, мощности и каналы сбыта.

Фото: новый глава Bugatti Кристоф Пьошон / Bugatti

Вновь созданная компания будет вести исследования и создавать инновационные технологии под руководством Мате Римаца и чутким контролем со стороны Porsche. Технологии и разработки будут использоваться совместно.

Фото: слева направо – Лютц Мешке (Porsche AG), Мате Римац (Rimac Automobili) и Оливер Блюм (Porsche AG) / Bugatti

Штат Bugatti-Rimac в настоящее время насчитывает 435 сотрудников, из которых 300 работают в Загребе, а 135 – во французском Мольсхайме. Еще 180 сотрудников работают в Вольфсбурге. Позже, в 2023 году, должно завершиться строительство новой штаб-квартиры Rimac Campus, которая сможет собрать под одной крышей до 2500 сотрудников.

Фото: суперкары Bugatti, Rimac та Porsche / Bugatti