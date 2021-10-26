После последнего объявления результатов работы в 2021 году, которые оказались достаточно успешными для автопроизводителя, акции выросли в цене на 13%.

В понедельник компания Tesla Inc. присоединилась к элитной группе компаний с рыночной стоимостью более 1 триллиона долларов, что стало ключевой вехой в истории производителя электромобилей.

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Производитель наиболее продаваемого электромобиля во всем мире – седана Model 3, сейчас является второй самой быстрой по росту компанией, которая достигла этой отметки – прошло чуть более 11 лет с момента его публичного дебюта в июне 2010 года. Лучший результат удалось показать только компании Facebook Inc, однако ее рыночная капитализация сейчас ниже 1 триллиона долларов, поскольку акции были распроданы за последние два месяца. Другими американскими компаниями с капитализацией в триллион долларов являются Apple, Microsoft, Alphabet (материнская компания Google) и Amazon.

В понедельник, после объявления квартальных отчетов, акции Tesla подскочили на 13%, Что стало самым большим скачком в течение одного дня с 9 марта этого года. Торги закрылись на рекордно высоком уровне в 1024,86 долларов за акцию, что подняло рыночную капитализацию выше 1 трлн долларов, на основе около миллиарда акций, находящихся в обращении.

Богатство основателя и руководителя компании Илона Маска также резко возросло, вместе с последним скачком курса акций. По данным ”индекса миллиардеров Bloomberg" Маск сейчас является самым богатым человеком в мире с состоянием около 252 миллиарда долларов, что значительно опережает 193 миллиарда долларов основателя Amazon Джеффа Безоса. По данным Bloomberg, Маск также является крупнейшим акционером Tesla с почти 17% акций.

За последние пять месяцев акции компании выросли более чем на 75% с середины мая. Однако в последнее время много факторов повлияло на результаты деятельности и финансовые отчеты. Tesla показала значительные прибыли, доставила клиентам рекордное количество машин, запустила новую фабрику в Германии, получила заказ от гиганта проката автомобилей Hertz на 100 тысяч машин, а Tesla Model 3 возглавила рейтинги продаж в Европе.