Компания Hertz инвестирует значительные средства в прокат электромобилей. До конца 2022 года компания планирует купить 100 000 электромобилей Tesla и запустить их в прокат.

Hertz планирует предложить крупнейший автопарк аренды электромобилей в Северной Америке. Это включает первоначальный заказ 100 000 Tesla к концу 2022 года и новую инфраструктуру зарядки электромобилей во всех пунктах проката. Согласно текущему заказу, электромобили будут составлять более 20 процентов мирового парка Hertz.

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"Электромобили сейчас являются массовыми, и мы только начали наблюдать рост мирового спроса и интереса", – сказал временный генеральный директор Hertz Марк Филдс . "Новый Hertz станет лидером в сфере мобильности, начиная с самого большого автопарка по аренде электромобилей в Северной Америке и обязательств развивать наш парк электромобилей, и предоставлять лучший опыт аренды и подзарядки для клиентов".

По статистике, сегодня 40 процентов автомобилистов в США говорят, что они, вероятно, рассмотрят электромобиль в качестве своего или прокатного транспортного средства. При этом глобальные продажи электромобилей выросли на 200 процентов за последний год и, вероятно, будут продолжать расти благодаря политическому давлению на производителей традиционных авто. Например, в августе три американских автопроизводителя уже согласились увеличить продажи электромобилей до 40-50 процентов к 2030 году.