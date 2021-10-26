Компанія Hertz інвестує значні кошти у прокат електромобілів. До кінця 2022 року компанія планує купити 100 000 електромобілів Tesla та запустити їх у прокат.

Hertz планує запропонувати найбільший автопарк оренди електромобілів у Північній Америці. Це включає початкове замовлення 100 000 Tesla до кінця 2022 року та нову інфраструктуру зарядки електромобілів у всіх пунктах прокату. Згідно з поточним замовленням, електромобілі складатимуть понад 20 відсотків світового парку Hertz.

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"Електромобілі зараз є масовими, і ми тільки почали спостерігати зростання світового попиту та інтересу", – сказав тимчасовий генеральний директор Hertz Марк Філдс . "Новий Hertz стане лідером у сфері мобільності, починаючи з найбільшого автопарку з оренди електромобілів у Північній Америці та зобов’язань розвивати наш парк електромобілів і надавати найкращий досвід оренди та підзарядки для клієнтів".

За статистикою, сьогодні 40 відсотків автомобілістів у США кажуть, що вони, ймовірно, розглянуть електромобіль у якості свого або прокатного транспортного засобу. При цьому глобальні продажі електромобілів зросли на 200 відсотків за останній рік і, ймовірно, будуть продовжувати зростати завдяки політичному тиску на виробників традиційних авто. Наприклад, у серпні три американські автовиробники вже погодились збільшити продажі електромобілів до 40-50 відсотків до 2030 року.