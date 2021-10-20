На торговому майданчику в Мережі продаються як вживані, так і нові автомобілі Tesla.

Електромобілі Tesla офіційно не поставляються до РФ, але в країні діють кілька сірих дилерів, як Moscow Tesla Club, до яких тепер приєднався маркетплейс “СберАвто”.

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Як повідомляє Motor1, усі електромобілі Tesla, наявні у продажу на порталі “СберАвто” оснащені комплексом ЕРА-ГЛОНАСС і мають актуальну версію програмного забезпечення з підтримкою російської мови.

Наразі на онлайн-майданчику доступні п'ять седанів Tesla Model 3, випущені у 2018–2021 роках, у виконаннях Standard Range Plus та Long Range. Автомобілі оцінені від 3,5 до 5,5 мільйона рублів – приблизно 1,3–2 мільйони гривень або 49–77 тисяч доларів. Також представлений один кросовер Tesla Model Y зразка 2021 року у двомоторній конфігурації Long Range Dual Motor за 6,3 млн рублів (2,3 млн гривень або 89 тисяч доларів). Також заявлений Model X у комплектації Performance, який повинен з’явитись у продажу наприкінці жовтня. “СберАвто” заявляє, що пізніше користувачі зможуть оформити попереднє замовлення на конкретну модель Tesla.

Купуючи автомобіль не в офіційного дилера, власник отримує клопіт з обслуговуванням та ремонтом, не має гарантійної підтримки та інших переваг. В Україні Tesla також не представлена офіційно, електромобілі продають “сірі” дилери.