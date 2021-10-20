На торговой площадке в сети продаются как подержанные, так и новые автомобили Tesla. Российский "Сбербанк" стал серым дилером Tesla

Электромобили Tesla официально не поставляются в РФ, но в стране действуют несколько серых дилеров, как Moscow Tesla Club, к которым теперь присоединился маркетплейс “СберАвто”.

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Как сообщает Motor1, все электромобили Tesla, имеющиеся в продаже на портале “СберАвто” оснащены комплексом ЭРА-ГЛОНАСС и имеют актуальную версию программного обеспечения с поддержкой русского языка.

Сейчас на онлайн-площадке доступны пять седанов Tesla Model 3, выпущенные в 2018-2021 годах, в исполнениях Standard Range Plus и Long Range. Автомобили оценены от 3,5 до 5,5 миллиона рублей – примерно 1,3–2 миллиона гривен или 49–77 тысяч долларов. Также представлен один кроссовер Tesla Model Y образца 2021 года в двухмоторной конфигурации Long Range Dual Motor за 6,3 млн рублей (2,3 млн гривен или 89 тысяч долларов). Также заявлен Model X в комплектации Performance, который должен появиться в продаже в конце октября. “СберАвто” заявляет, что позже пользователи смогут оформить предварительный заказ на конкретную модель Tesla.

Покупая автомобиль не у официального дилера, владелец получает хлопоты с обслуживанием и ремонтом, не имеет гарантийной поддержки и других преимуществ. В Украине Tesla также не представлена официально, электромобили продают неофициальные дилеры.