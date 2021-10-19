До середины 2022 года в продаже появится 12 новинок, около половины из них – электрифицированные.

Украинское представительство одного из крупнейших в мире автомобильных концернов Stellantis объявило о планах на 2022 год. В планах концерна – увеличить долю рынка с нынешних 9% до 10,5% к концу 2021 года.

Stellantis представляет в Украине 4 бренда: Peugeot, Citroen, Opel и DS Automobiles. Все бренды пополнятся новыми моделями, в том числе гибридными или полностью электрическими.

Кстати Альянс Stellantis показал прибыль в 5,9 млрд долларов

Бренд Peugeot, недавно сменивший логотип, представит хэтчбек 308 третьего поколения с двигателями внутреннего сгорания. Также выйдут на рынок электрические версии Peugeot 2008 и Rifter. Последняя модель – единственная в своем сегменте на украинском рынке с электрическим приводом.

У бренда Citroen кросс-хэтч C4 доступен с двигателями внутреннего сгорания, а весной следующего года также будет представлена электрическая версия с запасом хода в 350 км и разгоном до сотни за 9,5 секунд.

Также в следующем году появится кроссовер C5 Aircross в версии плагин-гибрид.

Электрическая версия Opel Mokka будет иметь запас хода в 320 км, а кроссовер Grandland получит обновление. Также в Украине появится новое поколение Opel Astra L в кузове хэтчбек, который будут производить в Рюссельхайме.

Премиум-бренд DS Automobiles представит в Украине DS 4 второго поколения, седан премиум-класса DS 9, а также электрическую версию DS 3 e-Tense.

Уже сейчас 10 фирменных сервисных центров авторизованы под обслуживание электрических автомобилей, еще 9 дилеров – получат сертификат до конца 2021 года, а в 2022 году все сервисные центры Stellantis смогут обслуживать электрические и гибридные авто.