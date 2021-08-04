Было выпущено на 700 тысяч меньше машин, чем планировалось, однако мегаальянс сумел получить высокие прибыли.

Международный альянс Stellantis, который объединил 14 брендов автопроизводителей, отчитался о результатах работы в первом полугодии 2021 года, показав рекордный рост, несмотря на кризисные условия.

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Stellantis заявляет, что за первые шесть месяцев работы альянса, компания достигла более быстрого, чем ожидалось, прогресса в рентабельности, несмотря на то, что объем продукции уменьшился на 700 единиц, из-за перебоев в цепочке поставок полупроводников. По данным компании, чистая прибыль в первом полугодии составила 5,9 миллиардов евро. Это впечатляющий показатель на фоне аналогичного отчетного периода прошлого года, когда было зафиксировано 813 миллионов евро убытков.

Объем отгрузок Stellantis в первом полугодии 2021 года вырос на 44% до 3,2 млн единиц, а доходы выросли на 46%, составив 75 миллиардов евро.

“Мы очень довольны скоростью, с которой новая команда начала работать как одна компания, как Stellantis”, – прокомментировал ситуацию главный финансовый директор Ричард Палмер.

Дефицит полупроводников вызвал снижение производства на 200 000 машин в первом квартале и на 500 000 – во втором. Полупроводники как никогда ранее используются в новых автомобилях с такими электронными функциями, как подключение Bluetooth и помощь водителю, навигация и гибридные электрические системы.

Альянс Stellantis достиг успехов, благодаря совместному использованию инвестиций в новые технологии и платформы, что, по словам Палмера, произошло быстрее, чем прогнозировалось. Экономия на разработки в первом полугодии составила 1,3 миллиарда евро, а к 2024 году компания имеет целью достичь 80% из запланированных 5 миллиардов экономии затрат.

"Эта синергия позволяет нам продолжать инвестировать в стратегию электрификации, о которой мы говорим каждый день", – сказал Палмер. Компания Stellantis, которая отстает от конкурентов в выпуске электромобилей, планирует в течение следующих двух лет выпустить 21 полностью электрический или плагин-гибридный автомобиль.