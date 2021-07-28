Stellantis объявил, что с 1 сентября гендиректора Opel Майкла Лошеллера заменит Уве Хохгешурц. В то же время, компания VinFast сообщила, что Лошеллер станет новым генеральным директором бренда.

Кадровые изменения в Opel произойдут 1 сентября, а дата начала работы Лошеллера в VinFast пока не названа.

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Такие значительные движения, как этот, обычно требуют “карантинного” периода. Так случилось с Лукой де Мео, когда он покинул SEAT, чтобы возглавить Renault. Де Мео покину свой пост в SEAT 7 января 2020 года, а новым генеральным директором Renault был объявлен лишь 29 января, но фактически к исполнению своих обязанностей приступил лишь 1 июля 2020 года. В случае Лошеллера альянс Стеллантис сказал, что руководитель “решил пойти на новую цель” за пределами компании.

На должности руководителя Opel Лошеллер помог компании наконец получить прибыль после нескольких убыточных лет, внедрил электрификацию. Миссия Лошеллера на новом посту уже сформирована – он должен помочь VinFast расширить свое присутствие на Европу и США. При этом VinFast уже имеет офисы во Вьетнаме, США, Канаде, Франции, Германии и Нидерландах. Лошеллер переедет во Вьетнам, чтобы помочь местной автомобильной компании стать глобальной компанией умных электромобилей”.

Во Вьетнаме VinFast уже имеет целую линейку автомобилей и пару электрических мотоциклов. Сейчас модельный ряд включает пару кроссоверов, седан и хэтчбек с бензиновыми двигателями и компактный электрический кроссовер VF e34, который компания называет VF31. Электрокар длиной 4,3 метра имеет диапазон пробега 300 км на одном заряде. VinFast открыл заказ на него в мае 2021 года в своей стране и начнет доставлять его в ноябре 2021 года. Но это только начало. Компания также анонсировала VF32 и VF33 – электрические кроссоверы среднего и высшего сегментов.

Фото: VinFast VF32 / VinFast