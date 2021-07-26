Опубликован топ-20 электрических и гибридных авто на рынке Европы по итогам первого полугодия 2021 года.

По данным ФАУ, в Западной Европе за первое полугодие 2021 года было продано электромобилей. Среди них и в дальнейшем лидирует Tesla Model 3 – их купили 67 480 единиц.

Второе и третье места с результатами около 31 тысячи занимают VW ID.3 и Renault ZOE. На пятом месте – VW ID.3, на седьмом – электрическая Hyundai Kona.

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Вместе с тем рейтинг производителей несколько иной – лидирует Volkswagen, за ними BMW и Mercedes-Benz, и аж на четвертом месте – Tesla. Это обусловлено большим количеством популярных электрических моделей у немецких производителей.

В топ-20 электрических авто и гибридов, что подзаряжаются, много именно Plug-In: Volvo XV 40, Ford Kuga, Peugeot 3008, BMW 330e и тому подобное.