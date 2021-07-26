Опубліковано топ-20 електричних та гібридних авто на ринку Європи за підсумками першого півріччя 2021 року.

За даними ФАУ, в Західній Європі за перше півріччя 2021 року було продано електромобілів. Серед них і надалі лідирує Tesla Model 3 – їх купили 67 480 одиниць.

Друге і третє місця з результатами близько 31 тисяч займають VW ID.3 та Renault ZOE. На п'ятому місці – VW ID.3, на сьомому – електрична Hyundai Kona.

Також цікаво чим гальма електромобілів відрізняються від традиційних

Натомість рейтинг виробників дещо інший – лідирує Volkswagen, за ними BMW та Mercedes-Benz, і аж на четвертому місці – Tesla. Це зумовлено більшою кількістю популярних електричних моделей у німецьких виробників.

В топ-20 електричних авто та гібридів, що підзаряджаються, багато саме Plug-In-ів: Volvo XV 40, Ford Kuga, Peugeot 3008, BMW 330e тощо.