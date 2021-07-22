Гальмівні системи традиційних автомобілів та машин з електроприводом дуже схожі за своєю будовою, але у їхній роботі є суттєві відмінності.

Кількість електромобілів поступово росте у всьому світі, у тому числі і в Україні. За даними платформи Opendatabot, з 2015 року українці придбали 27 732 електромобілі. Звісно ці машини потребують сервісу та заміни зношених деталей.

Читайте також: Чому потрібно міняти гальмівну рідину

У чомусь їх обслуговування є простішим, ніж автомобілів з ДВЗ (двигуном внутрішнього згоряння): не потрібно робити заміну свічок запалювання, зливати мастило, стежити за станом паливної системи. Проте багато в чому вони схожі. Наприклад, в електромобілів також потрібно періодично замінювати щітки склоочисників, салонний фільтр, перегорілі лампи у фарах. І найважливіше – стежити за станом компонентів підвіски та гальмівної системи.

Так, в електромобілях використовується система електродинамічного гальмування з рекуперацією енергії при уповільненні, а при певних налаштуваннях системи вони здатні забезпечувати потужне гальмівне зусилля. Однак такі налаштування використовуються далеко не завжди, а середня вага сучасного електромобіля в спорядженому стані істотно більша за вагу схожого за характеристиками автомобіля з ДВЗ.

Це означає, що гальмівній системі електромобіля доводиться перетворювати більше кінетичної енергії в тепло, що при певному стилі водіння призводить до підвищеного зносу. Якщо ж водій, навпаки, дотримується виключно спокійного стилю водіння та використовує в основному рекуперативне гальмування, гальмівні диски можуть вкритися іржею, а матеріал колодок затвердіти та стати менш ефективним. Важливо пам'ятати про це та уважно стежити за станом колодок і гальмівних дисків, а також своєчасно міняти гальмівну рідину.

Також дорогі сучасні електромобілі оснащено системами активної безпеки, а деякі навіть системами автонномного водіння. Це підвищує вимоги у тому числі і до гальмівних систем. Наприклад через появу складних електронних систем безпеки більш суворими стали й вимоги до якості гальмівної рідини. Адже на швидкість і точність спрацьовування цих систем може вплинути навіть незначна зміна в'язкості або утворення бульбашок пари.

Компанія Bosch як перший розробник систем ABS / ESP®, інноватор і їх провідний постачальник у відповідь на посилення вищевказаних вимог розробила нові види гальмівних рідин ENV4 та ENV6. Їх основною відмінною рисою є унікальне поєднання зниженої в'язкості з вищою температурою кипіння та високою змащувальною здатністю в порівнянні з іншими аналогами стандартів DOT.