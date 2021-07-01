Гальмівна рідина – один з «розхідників» який потрібно періодично міняти. Це прямим чином впливає на безпеку авто.

Заміна гальмівної рідини регламентована виробником автомобіля. Зазвичай її потрібно міняти кожні два роки. Втім, багато хто нехтує цією рекомендацією і наражає себе та оточуючих на небезпеку.

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Гальмівна рідина – ключова складова безпеки гальмівної системи

Саме вона допомагає перетворити натискання на педаль гальма в силу, яка уповільнює або зупиняє автомобіль навіть на найбільшій швидкості. Саме від її якості та стану залежить, наскільки безвідмовною буде робота гальмівних колодок, а також інших пристроїв, відповідальних за безпеку автомобіля – антибуксувальної системи TCS, системи допомоги при старті вгору, а також системи динамічної стабілізації автомобіля ESP. Тим часом згідно зі статистикою, кожен третій автомобіль пересувається з гальмівною рідиною, що виробила свій ресурс.

Найбільша небезпека несвоєчасної заміни гальмівної рідини – ризик утворення «парової пробки»

Коли вміст води у відпрацьованій гальмівній рідині стає надто високим, і її температура кипіння знижується. Серед можливих наслідків – більш тривалий хід педалі гальма, слабке гальмування, нерівномірне розподілення зусиль між гальмівними механізмами, а в гіршому випадку навіть повна відмова гальм.

І якщо про «парову пробку» чули багато, то ось про те, що гальмівна рідина – єдина мастильна рідина в транспортному засобі, яка з часом роз'їдає та руйнує гідравлічні компоненти, замислюються набагато рідше. Як і про те, що вигідніше та дешевше вчасно замінити гальмівну рідину, ніж витрачати значно більшу суму на ремонт або заміну гідравлічного блоку.

Два методи заміни гальмівної рідини

Якщо автомобіль не оснащений ESP® або ASR, проводиться стандартне прокачування гальмівної системи. Якщо автомобіль оснащений системою ESP® або ASR, важливо використовувати для прокачування спеціальний діагностичний інструмент. Інакше частина відпрацьованої рідини залишиться в гальмівній системі та змішається з новою.

Як вибрати гальмівну рідину

Найкраще дотримуватися інструкцій з технічного обслуговування від автовиробників. Але деякі практичні рекомендації ми все-таки можемо надати.

Майже всі сучасні автомобілі працюють з гальмівними рідинами на основі гліколю, відомими як гальмівні рідини DOT. Є й винятки, коли гальма працюють на гідравлічних рідинах. Тому перевірте, чи сумісна ваша гальмівна система з DOT.

Має значення і рік випуску автомобіля. Так, наприклад, найпопулярніша на нашому ринку гальмівна рідина DOT 4 вже не відповідає поточним потребам нових авто європейського ринку. Річ у тому, що вона підходить для автомобілів, оснащених ABS першого покоління без ESP®. Але в листопаді 2014 року ESP® стала обов'язковою в Євросоюзі. Тому якщо автомобіль випущений після цієї дати, краще використовувати гальмівну рідину з низьким рівнем в'язкості (наприклад, Bosch DOT4HP), яка підходить для перших поколінь ESP ®.

Більша цифра в маркуванні гальмівної рідини зовсім не означає, що сама рідина краща або сучасніша. Як приклад можна привести DOT 5.1. Так, вона дійсно забезпечує більший запас міцності, оскільки має вищу температуру кипіння порівняно з DOT 4. Але досягається це завдяки високій в'язкості, а для автомобілів, оснащених ESP ®, такий варіант не підходить. Ця гальмівна рідина призначена для відносно важких транспортних засобів (малотоннажних авто, фургонів, автомобілів з причепами тощо).

Гальмівні рідини, сумісні з системою ESP продовжують еволюціонувати

Яскравий приклад – ENV6, нова розробка компанії Bosch. ENV6 відрізняється відмінними мастильними характеристиками, що входять до переліку вимог автовиробників до гальмівних рідин. Виведена на ринок автозапчастин у 2017 році, ENV6 перевищує вимоги нового стандарту ISO DOT4 Class7 з липня 2020 року. Вона поєднує високу температуру кипіння з дуже низькою в'язкістю, тому ідеально підходить для найвимогливіших систем. Крім того, інтервал заміни ENV6 становить три роки – на рік більше, ніж у стандартних рідин. Тож застосування сучасних гальмівних рідин виправдано не тільки з точки зору їх характеристик, а й з огляду на економію.