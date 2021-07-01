Тормозная жидкость – один из "расходников", которые нужно периодически менять. Это прямым образом влияет на безопасность авто.

Замена тормозной жидкости регламентирована производителем автомобиля. Обычно ее нужно менять каждые два года. Впрочем, многие пренебрегают этой рекомендацией и подвергают себя и окружающих опасности.

Тормозная жидкость – ключевая составляющая безопасности тормозной системы

Именно она помогает превратить нажатие на педаль тормоза в силу, которая замедляет или останавливает автомобиль даже на самой большой скорости. Именно от ее качества и состояния зависит, насколько безотказной будет работа тормозных колодок, а также других устройств, отвечающих за безопасность автомобиля, антипробуксовочной системы TCS, системы помощи при старте вверх, а также системы динамической стабилизации автомобиля ESP. Между тем, согласно статистике, каждый третий автомобиль передвигается с тормозной жидкостью, выработавшей свой ресурс.

Наибольшая опасность несвоевременной замены тормозной жидкости – риск образования “паровой пробки”

Когда содержание воды в отработанной тормозной жидкости становится слишком высоким, ее температура кипения снижается. Среди возможных последствий – более длительный ход педали тормоза, слабое торможение, неравномерное распределение усилий между тормозными механизмами, а в худшем случае даже полный отказ тормозов.

И если о “паровой пробке” слышали многие, то вот о том, что тормозная жидкость – единственная смазочная жидкость в транспортном средстве, которая со временем разъедает и разрушает гидравлические компоненты, задумываются гораздо реже. Как и о том, что выгоднее и дешевле вовремя заменить тормозную жидкость, чем тратить значительно большую сумму на ремонт или замену гидравлического блока.

Два метода замены тормозной жидкости

Если автомобиль не оснащен ESP® или ASR, производится стандартная прокачка тормозной системы. Если автомобиль оснащен системой ESP® или ASR, важно использовать для прокачки специальный диагностический инструмент. Иначе часть отработанной жидкости останется в тормозной системе и смешается с новой.

Как выбрать тормозную жидкость

Лучше всего следовать инструкциям по техническому обслуживанию от автопроизводителей. Но некоторые практические рекомендации мы все-таки можем предоставить.

Почти все современные автомобили работают с тормозными жидкостями на основе гликоля, известными как тормозные жидкости DOT. Есть и исключения, когда тормоза работают на гидравлических жидкостях. Поэтому проверьте, совместима ли ваша тормозная система с DOT.

Имеет значение и год выпуска автомобиля. Так, например, самая популярная на нашем рынке тормозная жидкость DOT 4 уже не соответствует текущим потребностям новых авто европейского рынка. Дело в том, что она подходит для автомобилей, оснащенных ABS первого поколения без ESP®. Но в ноябре 2014 года ESP® стала обязательной в Евросоюзе. Поэтому если автомобиль выпущен после этой даты, лучше использовать тормозную жидкость с низким уровнем вязкости (например, Bosch DOT4HP), которая подходит для первых поколений ESP®.

Большая цифра в маркировке тормозной жидкости вовсе не означает, что сама жидкость лучше или современнее. Как пример можно привести DOT 5.1. Да, она действительно обеспечивает больший запас прочности, поскольку имеет более высокую температуру кипения по сравнению с DOT 4. Но достигается это благодаря высокой вязкости, а для автомобилей, оснащенных ESP®, такой вариант не подходит. Эта тормозная жидкость предназначена для относительно тяжелых транспортных средств (малотоннажных авто, фургонов, автомобилей с прицепами и тому подобное).

Тормозные жидкости, совместимые с системой ESP, продолжают эволюционировать

Яркий пример – ENV6, новая разработка компании Bosch. ENV6 отличается отличными смазочными характеристиками, входящими в перечень требований автопроизводителей к тормозным жидкостям. Выведенная на рынок автозапчастей в 2017 году, ENV6 превышает требования нового стандарта ISO DOT4 Class7 с июля 2020 года. Она сочетает высокую температуру кипения с очень низкой вязкостью, поэтому идеально подходит для самых требовательных систем. Кроме того, интервал замены ENV6 составляет три года – на год больше, чем у стандартных жидкостей. Поэтому применение современных тормозных жидкостей оправдано не только с точки зрения их характеристик, но и с целью экономии.