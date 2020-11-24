Гальмівні колодки та диски – деталі автомобіля, яким доводиться витримувати значні навантаження. Тому регулярний знос і, як наслідок, необхідність їх заміни – закономірний результат.

Недбальство в цьому питанні може мати серйозні наслідки. Як дізнатися, що ці елементи гальмівної системи час міняти, і як правильно це зробити?

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Визначати ступінь зносу гальмівних колодок і дисків найкраще під час сезонної заміни шин;

Гальмівні диски та колодки потрібно замінювати парами на кожній осі;

Для коректної роботи системи активної безпеки важливо, щоб всі розхідні матеріали та запчастини, які використовуються у гальмівній системі, включно з дисками та колодками, відповідали специфікаціям автовиробників;

Нові гальмівні колодки та диски обов'язково потрібно обкатати.

Визначаємо ступінь зносу

Отримати повний доступ до гальмівних колодок і дисків найлегше під час сезонної заміни шин, коли колесо зняте. Нормальною залишковою товщиною фрикційного шару (накладки зі спеціальних стійких до стирання і перепадів температури матеріалів) вважається величина не менша за 3,5 мм.

Щоб не прикидати “на око” і не вимірювати товщину штангенциркулем, можна покластися на гальмівні колодки з датчиком зносу. Він може бути або електронним (тоді сигнал надійде на панель керування, і загориться відповідний індикатор), або механічним (це металева пластина, яка в міру зносу фрикційного шару починає чіпляти гальмівний диск і видавати характерний скрип).

Кругові подряпини та борозни на гальмівному диску, поява металевої стружки на ньому теж свідчать про те, що колодки зносилися. Та й сам диск з такими ушкодженнями теж працює недостатньо ефективно й потребує, як мінімум, відновлення (хоча заміна на новий – завжди надійніший і безпечніший варіант).

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Ще одна ознака зносу гальмівного диска – поведінка самого авто. Якщо гальмівний шлях стає довшим, педаль гальма збільшує хід, при гальмуванні відчувається помітна вібрація або автомобіль веде вбік, це означає, - час завітати до СТО.

До речі, найчастіше доводиться міняти саме колодки: їх життєвий цикл у 2-3 рази коротший, ніж у гальмівних дисків. Крім того, швидше зношуються деталі передніх коліс: основне навантаження припадає саме на них. Як гальмівні колодки, так і гальмівні диски, розташовані на передній осі, служать приблизно в три рази менше, ніж їхні побратими на задніх колесах.

Незалежно від того, що підлягає заміні: диски або колодки, - змінюються ці деталі неодмінно на кожній осі, в парі. Перевірку стану елементів гальмівної системи краще довірити кваліфікованим фахівцям сервісного центру з гарною репутацією.

Вибираємо гальмівні колодки та диски

В питаннях безпеки не варто йти на компроміси та фокусуватися на економії. Як альтернативу оригінальним запчастинам варто розглядати виключно аналоги від відомих брендів. Асортимент продукції Bosch для європейського ринку гальмівних систем, наприклад, налічує більше ніж 1500 найменувань гальмівних дисків і понад 2000 найменувань гальмівних колодок, та охоплює практично всі поширені в Європі марки та моделі автомобілів.

Слід враховувати і ще один важливий момент. Сьогодні практично всі сучасні автомобілі випускаються з антиблокувальною системою ABS або електронною системою динамічної стабілізації ESP®. І дуже важливо, щоб всі “розхідники”, які використовуються в гальмівній системі, зокрема диски і колодки, відповідали специфікаціям автовиробників. Інакше розрахункові параметри, якими керуються системи активної безпеки, коли вносять свої поправки в процес гальмування або беруть його на себе, можуть розходитися з реальними. А це вже загрожує небажаними наслідками.

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Вибір типу дисків (глухих, вентильованих або перфорованих) визначається особливостями автомобіля. Сучасним стандартом є вентильовані диски. Вони складаються з двох фрикційних кілець (їх ще називають “млинцями”), між якими розташовуються спеціальні канали для відведення тепла. Авто середньої потужності для спокійної їзди без різких розгонів і гальмувань достатньо для простої цільної конструкції. А любителі потужних спортивних авто та високих швидкостей найчастіше віддають перевагу перфорованим гальмівним дискам і колодкам з керамічними накладками.

Обкатка дисків і колодок після заміни

Нові гальмівні колодки та диски обов'язково потребують обкатки:

Після виїзду з СТО на пряму і безпечну дорогу виконайте кілька циклів розгону до 80 км / год і гальмування до 25-30 км / год з інтервалом у 5-10 хвилин. Це “загартує” поверхню колодок, і вони не будуть так швидко стиратися.

Перші кілометри пробігу після заміни гальм потрібно уникати підвищених навантажень на гальмівний механізм. Певний час також не можна скидати високу швидкість, натискаючи педаль гальма в підлогу різким рухом – натискання мають бути переривчастими та плавними.

Пам’ятайте: несвоєчасна заміна гальмівних колодок і дисків може стати причиною перекосу або заклинювання супортів, механічних пошкоджень зношених деталей гальмівної системи та навіть її повної відмови. Тому регулярно обслуговуйте гальмівну систему заради впевненості у власній безпеці.