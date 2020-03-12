Важливою частиною автомобіля є гальмівна система, що складається з таких елементів, як гальмівні колодки, барабан і диск. Всі ці деталі взаємопов'язані між собою, але головну роль грають фрикційні накладки, які є частиною колодок.

Колодки безпосередньо пов'язані з гальмівним диском або барабаном, тому накладки на гальмівні колодки вважаються важливим компонентом у функціонуванні всієї системи. Вони забезпечують створення гальмівного моменту завдяки силі тертя, що виникає. Ці елементи поглинають в себе кінетичну енергію автомобіля, перетворюючи її в теплову. Таким чином відбувається зменшення швидкості й остаточна зупинка вантажівки.

Через те, що на деталі діє підвищене тертя, вони виробляються з високостійкого до зносу матеріалу, дозволяючи запобігти передчасному стиранню барабана і диска.

Види і пристрій накладок

Умовно відбувається поділ на типи, які відрізняються за призначенням, пристроєм і матеріалом виготовлення. Розрізняють два типи елементів, які призначені для різних цілей:

Для використання з барабаном;

Для використання з диском.

Зовні ці елементи також відрізняються один від одного. Деталі першого типу виглядають як пластина у вигляді дуги, де радіус ззовні дорівнює радіусу барабана у внутрішній частині. Під час натискання на гальмо, накладки впираються в барабан і швидкість вантажівки зменшується. Робоча площа у таких накладок досить велика. Щоб зусилля рівномірно розподілялось, на механізмі гальма кожного колеса розташовано по дві деталі, симетрично одна одній.

Для дискових гальм накладки виглядають як пластини вигнутої форми і мають невелику товщину. Це дозволяє забезпечувати найбільшу поверхню контакту з диском. У пристрої такого типу застосовуються по дві колодки.

Місця установки накладок також можуть відрізнятися:

Для колісного гальма бувають передні, задні й універсальні;

Для ручника на вантажівках.

Матеріали, з яких виготовляються елементи, бувають:

Азбестові;

Безасбестові.

Технологій виготовлення дві: холодне і гаряче пресування. Меншу вартість мають елементи, виготовлені при холодному пресуванні, і, відповідно, експлуатаційний термін у них значно нижчий, ніж у виконаних під гарячим пресом.

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На що звернути увагу при виборі?

Під час експлуатації товщина накладок зменшується, а це в свою чергу, позначається на ефективності роботи гальмівної системи. Термін використання однієї накладки приблизно доходить до 30 тисяч кілометрів. Якщо умови експлуатації автомобіля складні, наприклад, робота проводиться в пилюці й бруді, то знос відбувається швидше і заміну треба проводити частіше. Допустимою вважається товщина накладки 2-3 мм. Замінювати зношені накладки необхідно лише тими, які підходять за характеристиками до вашої вантажівки. Слід враховувати ширину, товщину та довжину, які вказуються на упаковці. Тільки так можна забезпечити нормальне функціонування гальмівної системи.